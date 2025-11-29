Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Game Pass już jutro straci 5 gier. Microsoft robi porządki w bibliotece

Mikołaj Ciesielski
2025/11/29 16:35
Polski soulslike i kilka innych tytułów opuszcza usługę producenta konsol Xbox.

W tym tygodniu do biblioteki Xbox Game Pass dodano m.in. wysoko oceniane RPG akcji. Niestety koniec każdego miesiąca to moment, w którym abonenci Microsoftu muszą pożegnać się z wybranymi grami. Nie inaczej jest tym razem, ponieważ już jutro – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – z usługi amerykańskiej firmy zniknie 5 produkcji.

Lords of the Fallen opuszcza Xbox Game Pass
Lords of the Fallen opuszcza Xbox Game Pass

Zgodnie z zapowiedziami wraz z końcem listopada abonenci Microsoftu stracą dostęp do Lords of the Fallen. Nie jest to jednak jedyna głośna produkcja, która już jutro opuści bibliotekę Xbox Game Pass. Klienci producenta konsol Xbox będą bowiem musieli pożegnać się także z Octopath Traveler oraz Octopath Traveler II.

Subskrybentów Microsoftu i miłośników serii SteamWorld z pewnością zasmuci, że z biblioteki usunięte zostanie SteamWorld Build. Jak wspomnieliśmy wyżej, tym razem z usługi amerykańskiej firmy zniknie łącznie 5 produkcji Pełną listę tytułów, które już jutro opuszczą bibliotekę Xbox Game Pass, znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (listopad 2025):

  • 30 listopadaBarbie Project Friendship (PC, konsole Xbox i chmura)
  • 30 listopadaLords of the Fallen (PC, konsole Xbox Series i chmura)
  • 30 listopadaOctopath Traveler (PC, konsole Xbox i chmura)
  • 30 listopadaOctopath Traveler II (PC, konsole Xbox i chmura)
  • 30 listopadaSteamWorld Build (PC, konsole Xbox i chmura)
Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2025/11/18/xbox-game-pass-november-2025-wave-2/

