Xbox Game Pass już jutro straci 5 gier. Microsoft robi porządki w bibliotece

Zgodnie z zapowiedziami wraz z końcem listopada abonenci Microsoftu stracą dostęp do Lords of the Fallen. Nie jest to jednak jedyna głośna produkcja, która już jutro opuści bibliotekę Xbox Game Pass. Klienci producenta konsol Xbox będą bowiem musieli pożegnać się także z Octopath Traveler oraz Octopath Traveler II.
Subskrybentów Microsoftu i miłośników serii SteamWorld z pewnością zasmuci, że z biblioteki usunięte zostanie SteamWorld Build. Jak wspomnieliśmy wyżej, tym razem z usługi amerykańskiej firmy zniknie łącznie 5 produkcji Pełną listę tytułów, które już jutro opuszczą bibliotekę Xbox Game Pass, znajdziecie poniżej.
Gry usuwane z Xbox Game Pass (listopad 2025):
30 listopada – Barbie Project Friendship(PC, konsole Xbox i chmura)
30 listopada – Lords of the Fallen(PC, konsole Xbox Series i chmura)
30 listopada – Octopath Traveler (PC, konsole Xbox i chmura)
30 listopada – Octopath Traveler II(PC, konsole Xbox i chmura)
30 listopada – SteamWorld Build (PC, konsole Xbox i chmura)
