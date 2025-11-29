Xbox Game Pass już jutro straci 5 gier. Microsoft robi porządki w bibliotece

Polski soulslike i kilka innych tytułów opuszcza usługę producenta konsol Xbox.

W tym tygodniu do biblioteki Xbox Game Pass dodano m.in. wysoko oceniane RPG akcji. Niestety koniec każdego miesiąca to moment, w którym abonenci Microsoftu muszą pożegnać się z wybranymi grami. Nie inaczej jest tym razem, ponieważ już jutro – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – z usługi amerykańskiej firmy zniknie 5 produkcji.

Zgodnie z zapowiedziami wraz z końcem listopada abonenci Microsoftu stracą dostęp do Lords of the Fallen. Nie jest to jednak jedyna głośna produkcja, która już jutro opuści bibliotekę Xbox Game Pass. Klienci producenta konsol Xbox będą bowiem musieli pożegnać się także z Octopath Traveler oraz Octopath Traveler II.

GramTV przedstawia:

Subskrybentów Microsoftu i miłośników serii SteamWorld z pewnością zasmuci, że z biblioteki usunięte zostanie SteamWorld Build. Jak wspomnieliśmy wyżej, tym razem z usługi amerykańskiej firmy zniknie łącznie 5 produkcji Pełną listę tytułów, które już jutro opuszczą bibliotekę Xbox Game Pass, znajdziecie poniżej. Gry usuwane z Xbox Game Pass (listopad 2025): 30 listopada – Barbie Project Friendship (PC, konsole Xbox i chmura)

– (PC, konsole Xbox i chmura) 30 listopada – Lords of the Fallen (PC, konsole Xbox Series i chmura)

– (PC, konsole Xbox Series i chmura) 30 listopada – Octopath Traveler (PC, konsole Xbox i chmura)

– (PC, konsole Xbox i chmura) 30 listopada – Octopath Traveler II (PC, konsole Xbox i chmura)

– (PC, konsole Xbox i chmura) 30 listopada – SteamWorld Build (PC, konsole Xbox i chmura)

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.