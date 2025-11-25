Xbox Game Pass dodaje dziś dwie gry. Jedna z nich to wysoko oceniane RPG akcji

Subskrybenci usług Xbox Game Pass Premium i Ultimate oraz PC Game Pass otrzymali dziś dostęp do dwóch nowych produkcji. Zgodnie z zapowiedzią z połowy listopada do katalogu trafiło cenione RPG akcji Banishers: Ghosts of New Eden, a także debiutujące dziś humorystyczne Kill It With Fire 2.

Banishers: Ghosts of New Eden – wysoko oceniane RPG akcji od Don’t Nod

Produkcja studia Don't Nod zadebiutowała w lutym 2024 roku i szybko zdobyła uznanie graczy oraz mediów branżowych – na Steamie cieszy się statusem „bardzo pozytywnych” recenzji. Gra przedstawia historię łowcy duchów i jego zmarłej partnerki, która w formie zjawy wspiera go w próbie zdjęcia klątwy z osady New Eden. Twórcy postawili na emocjonalny wątek wyborów moralnych, prowadzący do odmiennych zakończeń – od odesłania ukochanej na spoczynek po próbę jej wskrzeszenia.