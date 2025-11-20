Nowe IP na pokazie Xboxa zaskakuje klimatem. ARMATUS otworzył Partner Preview

Microsoft rozpoczął dzisiejszy pokaz od prezentacji ARMATUS, debiutanckiego IP w klimacie mrocznego fantasy. Produkcja od razu zwróciła uwagę fanów intensywnych akcji, a pierwszy zwiastun zasugerował, że możemy mieć do czynienia z tytułem celującym w podobne emocje, co Returnal. Dynamiczna walka, szybkie uniki i gęsty klimat upadłego miasta wyraźnie dominują w pierwszym materiale.

ARMATUS – czym b ędzie wyr ó żniał się mroczny roguelite?

W ARMATUS wcielamy się w ostatniego nadnaturalnego wojownika pradawnego zakonu, przemierzającego zrujnowany Paryż w poszukiwaniu legendarnej Sunless Gate. Twórcy stawiają na połączenie potężnej broni palnej, boskich zdolności oraz zmiennych układów poziomów, które mają gwarantować świeżość każdej wyprawy. Gracze zmierzą się z piekielnymi bestiami i coraz trudniejszymi wyzwaniami, charakterystycznymi dla gatunku roguelite.