Nowe IP na pokazie Xboxa zaskakuje klimatem. ARMATUS otworzył Partner Preview

Mikołaj Berlik
2025/11/20 19:12
Nowe IP z gotyckim klimatem i roguelite’ową dynamiką otwiera najnowsze Xbox Partner Preview.

Microsoft rozpoczął dzisiejszy pokaz od prezentacji ARMATUS, debiutanckiego IP w klimacie mrocznego fantasy. Produkcja od razu zwróciła uwagę fanów intensywnych akcji, a pierwszy zwiastun zasugerował, że możemy mieć do czynienia z tytułem celującym w podobne emocje, co Returnal. Dynamiczna walka, szybkie uniki i gęsty klimat upadłego miasta wyraźnie dominują w pierwszym materiale.

ARMATUS – czym będzie wyróżniał się mroczny roguelite?

W ARMATUS wcielamy się w ostatniego nadnaturalnego wojownika pradawnego zakonu, przemierzającego zrujnowany Paryż w poszukiwaniu legendarnej Sunless Gate. Twórcy stawiają na połączenie potężnej broni palnej, boskich zdolności oraz zmiennych układów poziomów, które mają gwarantować świeżość każdej wyprawy. Gracze zmierzą się z piekielnymi bestiami i coraz trudniejszymi wyzwaniami, charakterystycznymi dla gatunku roguelite.

Produkcja zmierza na Xbox Series X|S oraz PC w ramach programu Xbox Play Anywhere. Co istotne, ARMATUS będzie dostępne w Xbox Game Pass w dniu premiery, co dodatkowo zwiększa szanse na szybkie zbudowanie społeczności. Miłośnicy brutalnych starć i gotyckiej stylistyki mogą już teraz dodać grę do listy obserwowanych.

Armatus nie ma jeszcze podanej daty premiery. Gra trafi na konsole Xbox Series X|S oraz komputery, od razu lądując w Game Passie.

News
zwiastun
zapowiedź
Xbox Series X
Xbox Series S
Xbox
Xbox Game Pass
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 19:30

Nie wiem czemu ale kompletnie mnie to nie rusza. Wygląda strasznie generycznie. 




