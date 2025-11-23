Zaloguj się lub Zarejestruj

Gra, która zmierza do Xbox Game Pass, to idealna opcja dla fanów Hollow Knight: Silksong

Jakub Piwoński
2025/11/23 16:30
1
0

Tytuł powstaje od 2021 i bardzo przypomina tegoroczny hit z gatunku metroidvania.

Hollow Knight: Silksong zadebiutował w tym roku i szybko zdobył uznanie graczy. Choć część fanów narzekała na wysoki poziom trudności, kontynuacja została przyjęta jako godny następca kultowego oryginału. Teraz uwagę społeczności może przyciągnąć kolejna metroidvania – Crowsworn – która trafi do Xbox Game Pass.

Crowsworn
Crowsworn

Crowsworn zadebiutuje w Xbox Game Pass

Crowsworn powstaje od 2021 roku, kiedy studio Mongoose Rodeo zebrało środki na Kickstarterze. Produkcja od początku była promowana jako gra inspirowana Hollow Knight, Bloodborne i Devil May Cry. Po kilku latach ciszy twórcy ogłosili, że tytuł pojawi się w Game Passie, co ponownie rozbudziło zainteresowanie projektem. Gra łączy gotycki klimat znany z Bloodborne z kreskówkową stylistyką Hollow Knight, oferując rozległe, rozgałęzione lokacje do eksploracji.

Rozgrywka ma stawiać na szybkie, efektowne kombinacje ciosów w stylu Devil May Cry, a twórcy chwalą się wyjątkowo responsywnym sterowaniem. Postać będzie można rozwijać za pomocą run i umiejętności, a gracze zmierzą się z ponad 100 przeciwnikami, w tym ponad 30 bossami. Co ciekawe, w końcowej fazie produkcji pomaga Matthew Griffin – osoba odpowiedzialna za marketing przy Hollow Knight i Silksong – co jeszcze mocniej wiąże projekt z dorobkiem Team Cherry.

GramTV przedstawia:

Nadchodząca premiera gry została potwierdzona podczas pokazu Xbox Partner Preview. Choć daty premiery wciąż nie podano, ogłoszenie wersji na Xbox Game Pass oraz zapowiedź edycji na PlayStation 5, Nintendo Switch i PC sugerują, że Crowsworn może być blisko ukończenia. Brak informacji o wersji na Switch 2 nie wyklucza, że pojawi się później. Jeśli nie dojdzie do opóźnień, gra powinna trafić do usługi najpóźniej wiosną przyszłego roku.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/new-xbox-game-pass-game-is-made-for-silksong-fans/

Tagi:

News
Crowsworn
Hollow Knight: Silksong
metroidvania
Xbox Game Pass
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
MisticGohan_MODED
Gramowicz
Dzisiaj 17:23

W tym roku na bank i wyjdzie i wcale nie jest powiedziane że wyjdzie w przyszłym.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112