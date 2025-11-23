Gra, która zmierza do Xbox Game Pass, to idealna opcja dla fanów Hollow Knight: Silksong

Tytuł powstaje od 2021 i bardzo przypomina tegoroczny hit z gatunku metroidvania.
Hollow Knight: Silksong zadebiutował w tym roku i szybko zdobył uznanie graczy. Choć część fanów narzekała na wysoki poziom trudności, kontynuacja została przyjęta jako godny następca kultowego oryginału. Teraz uwagę społeczności może przyciągnąć kolejna metroidvania – Crowsworn – która trafi do Xbox Game Pass.
Crowsworn zadebiutuje w Xbox Game Pass
Crowsworn powstaje od 2021 roku, kiedy studio Mongoose Rodeo zebrało środki na Kickstarterze. Produkcja od początku była promowana jako gra inspirowana Hollow Knight, Bloodborne i Devil May Cry. Po kilku latach ciszy twórcy ogłosili, że tytuł pojawi się w Game Passie, co ponownie rozbudziło zainteresowanie projektem. Gra łączy gotycki klimat znany z Bloodborne z kreskówkową stylistyką Hollow Knight, oferując rozległe, rozgałęzione lokacje do eksploracji.
Rozgrywka ma stawiać na szybkie, efektowne kombinacje ciosów w stylu Devil May Cry, a twórcy chwalą się wyjątkowo responsywnym sterowaniem. Postać będzie można rozwijać za pomocą run i umiejętności, a gracze zmierzą się z ponad 100 przeciwnikami, w tym ponad 30 bossami. Co ciekawe, w końcowej fazie produkcji pomaga Matthew Griffin – osoba odpowiedzialna za marketing przy Hollow Knight i Silksong – co jeszcze mocniej wiąże projekt z dorobkiem Team Cherry.
Nadchodząca premiera gry została potwierdzona podczas pokazu Xbox Partner Preview. Choć daty premiery wciąż nie podano, ogłoszenie wersji na Xbox Game Pass oraz zapowiedź edycji na PlayStation 5, Nintendo Switch i PC sugerują, że Crowsworn może być blisko ukończenia. Brak informacji o wersji na Switch 2 nie wyklucza, że pojawi się później. Jeśli nie dojdzie do opóźnień, gra powinna trafić do usługi najpóźniej wiosną przyszłego roku.