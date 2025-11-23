Gra, która zmierza do Xbox Game Pass, to idealna opcja dla fanów Hollow Knight: Silksong

Tytuł powstaje od 2021 i bardzo przypomina tegoroczny hit z gatunku metroidvania.

Hollow Knight: Silksong zadebiutował w tym roku i szybko zdobył uznanie graczy. Choć część fanów narzekała na wysoki poziom trudności, kontynuacja została przyjęta jako godny następca kultowego oryginału. Teraz uwagę społeczności może przyciągnąć kolejna metroidvania – Crowsworn – która trafi do Xbox Game Pass.

Crowsworn zadebiutuje w Xbox Game Pass

Crowsworn powstaje od 2021 roku, kiedy studio Mongoose Rodeo zebrało środki na Kickstarterze. Produkcja od początku była promowana jako gra inspirowana Hollow Knight, Bloodborne i Devil May Cry. Po kilku latach ciszy twórcy ogłosili, że tytuł pojawi się w Game Passie, co ponownie rozbudziło zainteresowanie projektem. Gra łączy gotycki klimat znany z Bloodborne z kreskówkową stylistyką Hollow Knight, oferując rozległe, rozgałęzione lokacje do eksploracji.