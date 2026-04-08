Nowe akcesoria Xbox z limitowanej edycji Forza Horizon 6 ujawnione

Mikołaj Berlik
2026/04/08 13:50
Poznaliśmy ceny nowych słuchawek i kontrolerów.

Zaledwie miesiąc dzieli nas od premiery Forza Horizon 6, która zabierze graczy na ulice Tokio. Jak wynika z najnowszych doniesień, Microsoft przygotował z tej okazji specjalne akcesoria, które mają uświetnić debiut gry zaplanowany na 19 maja.

Forza Horizon 6 – kontroler i słuchawki w barwach Japonii

Według wiarygodnego źródła (billbil-kun z Dealabs), w dniu premiery gry do sprzedaży trafią dwa kluczowe akcesoria w limitowanej edycji:

  • Limitowany kontroler bezprzewodowy Xbox. Design ma nawiązywać do kolorystyki szóstej odsłony serii, łącząc motywy miejskiego Tokio z festiwalowym klimatem Horizon.
  • Limitowany zestaw słuchawkowy Xbox. To pierwszy nowy model słuchawek w edycji specjalnej od czasu premiery Starfielda.

Nowe akcesoria będą dostępne w Microsoft Store oraz u autoryzowanych sprzedawców. Warto zauważyć, że cena kontrolerów z edycji limitowanych odnotowała niewielki wzrost w porównaniu do poprzednich wydań (np. modelu z DOOM: The Dark Ages).

  • Kontroler FH6 Limited Edition – około 380 zł
  • Słuchawki FH6 Limited Edition około 570 zł

Premiera akcesoriów zbiega się z coraz większą ilością informacji na temat samej Forzy Horizon 6. Twórcy udostępnili już pełną mapę, która obejmuje zarówno gęsto zabudowane Tokio, jak i malownicze tereny wokół góry Fudżi. Na start gracze otrzymają dostęp do ponad 550 samochodów. Jak informowaliśmy wczoraj, w grze znajdą się murale i instalacje artystyczne przygotowane przez 9 japońskich artystów, co ma pogłębić autentyczność lokacji.

Pierwsze wrażenia z Forza Horizon 6 (hands-on previews) powinny pojawić się w sieci już niedługo, co pozwoli nam lepiej ocenić, jak produkcja Playground Games radzi sobie na nowej generacji sprzętu.

Źródło:https://insider-gaming.com/new-forza-horizon-6-limited-edition-xbox-accessories-revealed/

