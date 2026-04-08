Nowe akcesoria Xbox z limitowanej edycji Forza Horizon 6 ujawnione

Zaledwie miesiąc dzieli nas od premiery Forza Horizon 6, która zabierze graczy na ulice Tokio. Jak wynika z najnowszych doniesień, Microsoft przygotował z tej okazji specjalne akcesoria, które mają uświetnić debiut gry zaplanowany na 19 maja.
Forza Horizon 6 – kontroler i słuchawki w barwach Japonii
Według wiarygodnego źródła (billbil-kun z Dealabs), w dniu premiery gry do sprzedaży trafią dwa kluczowe akcesoria w limitowanej edycji:
Limitowany kontroler bezprzewodowy Xbox. Design ma nawiązywać do kolorystyki szóstej odsłony serii, łącząc motywy miejskiego Tokio z festiwalowym klimatem Horizon.
Limitowany zestaw słuchawkowy Xbox. To pierwszy nowy model słuchawek w edycji specjalnej od czasu premiery Starfielda.
Nowe akcesoria będą dostępne w Microsoft Store oraz u autoryzowanych sprzedawców. Warto zauważyć, że cena kontrolerów z edycji limitowanych odnotowała niewielki wzrost w porównaniu do poprzednich wydań (np. modelu z DOOM: The Dark Ages).
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!