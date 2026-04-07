Forza Horizon 6 łączy siły z japońskimi artystami. Murale, billboardy i cyberpunkowy folklor

Playground Games podeszło do kwestii przeniesienia akcji Forza Horizon 6 do Japonii bardzo poważnie, a detale, jakie zobaczymy w grze zapowiadają się naprawdę obiecująco. Deweloper nawiązał współpracę z dziewięcioma wybitnymi japońskimi artystami, których dzieła ozdobią świat gry.
Forza Horizon 6 – trzech pierwszych mistrzów i ich wizje
W najnowszym materiale przedstawiono sylwetki trzech twórców oraz kulisy powstania ich prac, które gracze zobaczą na trasach wirtualnej Japonii:
- Satoshi Fujita (Dragon76) – stworzył monumentalny mural inspirowany festiwalem Nebuta. Artysta połączył tradycyjne figury mitologiczne, takie jak Susanoo-no-Mikoto, z elementami cyberpunka i futurystycznym stylem, nadając klasycznym motywom nowoczesny sznyt.
- Kazuhisa Uragami – przygotował postać „szlachetnego wyrzutka” (noble outsider), która jest hołdem dla przemysłowego dziedzictwa regionu Kiusiu. Postać łączy w sobie cechy pirata z mechanicznymi elementami (zębatki, metal), a jej charakterystyczny czerwony szal symbolizuje Kiusiu jako „krainę ognia”. W tle pracy widoczne są krajobrazy inspirowane fabrykami w Kitakyushu.
- Inko Ai Takita – zaprojektowała dziewięć postaci w stylu mangowym, które pojawią się na billboardach przy słynnym skrzyżowaniu w Shibuya. Wśród nich znajdziemy m.in. Mr Hot Bun Man (inspirowanego przysmakiem z miasta Gyoda), postać Jun (nawiązującą do twórczości Junjiego Ito) oraz Sakurę Fukatsu – bohaterkę łączącą miejskie legendy z kimonem z epoki Edo.