Zaloguj się lub Zarejestruj

Forza Horizon 6 łączy siły z japońskimi artystami. Murale, billboardy i cyberpunkowy folklor

Mikołaj Berlik
2026/04/07 09:00
1
0

Obiecujące wieści dla fanów wyścigów.

Playground Games podeszło do kwestii przeniesienia akcji Forza Horizon 6 do Japonii bardzo poważnie, a detale, jakie zobaczymy w grze zapowiadają się naprawdę obiecująco. Deweloper nawiązał współpracę z dziewięcioma wybitnymi japońskimi artystami, których dzieła ozdobią świat gry.

Forza Horizon 6
Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 – trzech pierwszych mistrzów i ich wizje

W najnowszym materiale przedstawiono sylwetki trzech twórców oraz kulisy powstania ich prac, które gracze zobaczą na trasach wirtualnej Japonii:

  • Satoshi Fujita (Dragon76) – stworzył monumentalny mural inspirowany festiwalem Nebuta. Artysta połączył tradycyjne figury mitologiczne, takie jak Susanoo-no-Mikoto, z elementami cyberpunka i futurystycznym stylem, nadając klasycznym motywom nowoczesny sznyt.
  • Kazuhisa Uragami – przygotował postać „szlachetnego wyrzutka” (noble outsider), która jest hołdem dla przemysłowego dziedzictwa regionu Kiusiu. Postać łączy w sobie cechy pirata z mechanicznymi elementami (zębatki, metal), a jej charakterystyczny czerwony szal symbolizuje Kiusiu jako „krainę ognia”. W tle pracy widoczne są krajobrazy inspirowane fabrykami w Kitakyushu.
  • Inko Ai Takita – zaprojektowała dziewięć postaci w stylu mangowym, które pojawią się na billboardach przy słynnym skrzyżowaniu w Shibuya. Wśród nich znajdziemy m.in. Mr Hot Bun Man (inspirowanego przysmakiem z miasta Gyoda), postać Jun (nawiązującą do twórczości Junjiego Ito) oraz Sakurę Fukatsu – bohaterkę łączącą miejskie legendy z kimonem z epoki Edo.

To dopiero początek prezentacji – szczegóły dotyczące pozostałej szóstki artystów zostaną ujawnione w nadchodzących tygodniach.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że Forza Horizon 6 ma zadebiutować 19 maja na PC oraz Xbox Series X/S. Wiemy także, że już jutro, 8 kwietnia, powinny pojawić się pierwsze wrażenia z gry – media mają otrzymać dostęp do wersji preview.

Źródło:https://gamingbolt.com/forza-horizon-6-ties-up-with-9-japanese-artists-for-gorgeous-in-game-murals-billboards-and-more

Tagi:

News
zapowiedź
wyścigi
Playground Games
Japonia
Forza Horizon
Forza Horizon 6
wyścigi samochodowe
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 09:52

Super pomysł. Lubię polować na murale w American Truck Simulator - SCS się do tego przykłada i fajnie im to wychodzi. Tak samo będe polował w FH6.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112