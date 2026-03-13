Tokyo w Forza Horizon 6 jest największym miastem w historii serii. Do jego budowy wyznaczono specjalny zespół

Nadchodząca Forza Horizon 6 wprowadzi największe miasto, jakie kiedykolwiek pojawiło się w grach z tej serii.

Według studia Playground Games, wirtualne Tokyo City jest tak rozbudowane i złożone, że nad jego stworzeniem pracował specjalny, dedykowany zespół deweloperów. Już wcześniej ujawniono, że miasto w grze jest pięć razy większe od Guanajuato znanego z Forza Horizon 5. W rozmowie z serwisem IGN twórcy zdradzili jednak nowe szczegóły dotyczące projektu. Tokyo największym miastem w serii Forza Horizon Dyrektor artystyczny gry, Don Arceta, podkreślił, że skala i poziom detali są znacznie większe niż w poprzednich częściach serii:

To największe miasto, jakie kiedykolwiek stworzyliśmy. Jest niezwykle warstwowe i pełne szczegółów, znacznie bardziej niż wszystko, co robiliśmy wcześniej. Ze względu na ogrom pracy związanej z projektowaniem ulic, budynków, roślinności i ukształtowania terenu Tokio, studio zdecydowało się podzielić zespoły. Jedna grupa zajmowała się wyłącznie miastem, podczas gdy druga pracowała nad pozostałymi obszarami mapy. Produkcja ma oferować znacznie bardziej zróżnicowane środowisko miejskie niż poprzednie odsłony. Dyrektor produkcji Mike Bennett przyznał, że wcześniejsze miasta w serii bywały zbyt jednolite. Aby temu zaradzić, Tokyo City w nowej grze zostało podzielone na cztery różne dzielnice, z których każda oferuje inny styl jazdy i unikalny charakter: Przedmieścia – wąskie uliczki z gęstą siecią kabli telefonicznych nad drogami

Stocznia – obszar pełen kontenerów i skrzyń, idealny do driftu i tworzenia wyzwań w EventLab

Strefa przemysłowa – położona na oddzielnej wyspie dostępnej przez Rainbow Bridge. Znajdzie się tam również hołd dla słynnego parkingu samochodowego Daikoku

Centrum miasta – tętniące życiem downtown z gęstą zabudową, które po raz pierwszy pokazano w zwiastunie gry Dyrektor projektowy Torben Ellert zaznacza, że szczególnie śródmieście zapewni zupełnie inne doświadczenie z jazdy. Wąskie uliczki, ciasne zakręty o kącie 90 stopni oraz liczne alejki mają wymagać od graczy zupełnie innego stylu prowadzenia samochodu. W tej części miasta pojawi się także więcej elementów związanych z festiwalem Horizon, jak choćby banery, oznaczenia i dekoracje nawiązujące do wydarzenia znanego z całej serii.

GramTV przedstawia:

W materiałach pokazanych do tej pory, Tokio sprawiało wrażenie dość pustego, z niewielkim ruchem ulicznym i brakiem pieszych. Twórcy potwierdzili jednak, że w finalnej wersji miasta pojawią się mieszkańcy. Jednocześnie studio musi zachować równowagę między realizmem, a rozgrywką. Bennett wyjaśnił, że seria Horizon nie ma być odpowiednikiem Grand Theft Auto V, gdzie piesi swobodnie poruszają się po ulicach. Dlatego ludzie będą pojawiać się w wyznaczonych strefach festiwalu, oznaczonych brandingiem Horizon Festival. Pozwoli to pokazać żyjące miasto, jednocześnie zachowując bezpieczeństwo pieszych podczas wyścigów. Japonia od lat była jednym z najczęściej wskazywanych przez graczy miejsc, w których powinna rozgrywać się nowa część Horizon. Twórcy przyznają, że długo rozważali tę lokalizację, zanim zdecydowali się na jej realizację. Według Ellerta kluczowe było to, aby nowa gra nie była jedynie poprzednią odsłoną z nową mapą. Studio zapowiada, że produkcja wprowadzi szereg nowych funkcji, takich jak spotkania motoryzacyjne czy możliwość personalizowania garaży. Twórcy podkreślają również, że Japonia oferuje ogromne wyzwania projektowe, od gęstej zabudowy Tokio po słynne górskie drogi. Arceta dodał, że zespół starał się nie tylko odwzorować najbardziej znane elementy kraju, ale także pokazać miejsca, które mogą zaskoczyć graczy. Premiera gry Forza Horizon 6 zaplanowana jest na 19 maja na PC oraz konsole Xbox Series X/S. Wersja na PlayStation 5 ma zadebiutować w późniejszym terminie w 2026 roku.