Paralives w końcu dostępne. Obiecujący rywal serii The Sims zadebiutował na PC

Od pierwszych zapowiedzi Paralives minęło już kilka dobrych lat. Na szczęście wspomniana produkcja w końcu trafiła w ręce graczy. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami obiecujący rywal serii The Sims zadebiutował dzisiaj – 25 maja 2026 roku – we wczesnym dostępie na PC.

Premiera Paralives we wczesnym dostępie na PC

Paralives dostępne jest na Steam w cenie 147,99 złotych. Gracze mogą jednak skorzystać z premierowej promocji i do 1 czerwca 2026 roku kupić wspomniany tytuł za 133,19 złotych. Deweloperzy udostępnili też premierowy zwiastun swojej produkcji, który znajdziecie na dole wiadomości.