Paralives w końcu dostępne. Obiecujący rywal serii The Sims zadebiutował na PC

Twórcy przedstawili również plan rozwoju swojej produkcji.
Od pierwszych zapowiedzi Paralives minęło już kilka dobrych lat. Na szczęście wspomniana produkcja w końcu trafiła w ręce graczy. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami obiecujący rywal serii The Sims zadebiutował dzisiaj – 25 maja 2026 roku – we wczesnym dostępie na PC.
Premiera Paralives we wczesnym dostępie na PC
Paralives dostępne jest na Steam w cenie 147,99 złotych. Gracze mogą jednak skorzystać z premierowej promocji i do 1 czerwca 2026 roku kupić wspomniany tytuł za 133,19 złotych. Deweloperzy udostępnili też premierowy zwiastun swojej produkcji, który znajdziecie na dole wiadomości.
Jeszcze przed weekendem twórcy Paralives podzielili się natomiast planami rozwoju. Zgodnie z przekazanymi informacjami w pierwszych miesiącach gracze powinni spodziewać się mniejszych „łatek”. Od czerwca do września 2026 roku deweloperzy zamierzają bowiem skupić się na poprawie wydajności, ulepszaniu istniejących funkcji, eliminowaniu błędów i usprawnieniach zwiększających komfort rozgrywki.
Pierwszą dużą aktualizację Paralives otrzyma natomiast w 4. kwartale 2026 roku. Niestety nie ujawniono, co dokładnie wprowadzi wspomniany update. Wiadomo jedynie, że we wczesnym dostępie – w którym gra ma być rozwijana przez około dwa lata – rywal serii The Sims zostanie rozbudowany m.in. o baseny, zwierzęta, a także system zmiennej pogody i pór roku.
W grze już teraz można zrobić całkiem wiele. Możesz budować i dekorować domy, wykorzystując rozmaite opcje personalizacji, koło barw, meble, których rozmiar można zmieniać, i wiele więcej. Możesz stworzyć wiele różnorodnych postaci, używając naszych kreatorów i rozległego katalogu ubrań, a następnie sterować ich życiem w otwartym świecie ich miasta, w którym znajdą pracę, nawiążą relacje z innymi, rozwiną swoje umiejętności i wiele więcej! – czytamy w opisie na Steam.
Na koniec warto przypomnieć, że Paralives dostępne jest wyłącznie na komputerach osobistych. Wspomniana produkcja może pochwalić się polską wersją językową (napisy).
