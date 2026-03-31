Znamy datę pierwszych pokazów Forza Horizon 6. Nowa odsłona cyklu już niedługo na wydarzeniach preview

Po długiej ciszy i setkach plotek, Playground Games w końcu odkrywa karty. Japonia, o którą gracze prosili niemal przy każdej poprzedniej odsłonie, staje się oficjalnym domem Festiwalu Horizon, a my już za chwilę dowiemy się, jak to wszystko wygląda w praktyce.

Forza Horizon 6 – pierwsze pokazy Hands-On na horyzoncie

Zgodnie z najnowszymi informacjami, embargo na pierwsze wrażenia z rozgrywki w Forza Horizon 6 wygasa 8 kwietnia o godzinie 15:00 czasu polskiego. To właśnie wtedy poznamy szczegóły dotyczące japońskiej przygody, która zadebiutuje na rynku już 19 maja.