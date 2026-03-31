Znamy datę pierwszych pokazów Forza Horizon 6. Nowa odsłona cyklu już niedługo na wydarzeniach preview

Po długiej ciszy i setkach plotek, Playground Games w końcu odkrywa karty. Japonia, o którą gracze prosili niemal przy każdej poprzedniej odsłonie, staje się oficjalnym domem Festiwalu Horizon, a my już za chwilę dowiemy się, jak to wszystko wygląda w praktyce.
Forza Horizon 6 – pierwsze pokazy Hands-On na horyzoncie
Zgodnie z najnowszymi informacjami, embargo na pierwsze wrażenia z rozgrywki w Forza Horizon 6 wygasa 8 kwietnia o godzinie 15:00 czasu polskiego. To właśnie wtedy poznamy szczegóły dotyczące japońskiej przygody, która zadebiutuje na rynku już 19 maja.
Czego możemy się spodziewać po nadchodzących pokazach? Twórcy obiecali nowe spojrzenie na stolicę Japonii, łącząc neonowe, nocne ulice z wąskimi, górskimi trasami idealnymi do driftu. Potwierdzono też nowości w tuningu, takie jak dodanie naklejek na szyby, co było jedną z najczęściej zgłaszanych próśb społeczności, a nowe podejście do widowiskowych wyścigów ma sprawić, że będą one jeszcze bardziej filmowe i zintegrowane z kulturą motoryzacyjną Japonii.
Odkryj zapierające dech w piersiach krajobrazy Japonii, kierując ponad 550 prawdziwymi samochodami, i zostań legendą wyścigów podczas Horizon Festival. Rozpocznij swoją przygodę jako turysta i poznaj świat pełen przebojów muzycznych oraz japońskiej kultury. Zbuduj posiadłość w dolinie, zdobądź imponujące rezydencje i zaprezentuj swoją cenną kolekcję samochodów w garażach z możliwością pełnej personalizacji. Wybierz się na przejażdżkę po drogach ze znajomymi i dołącz do zlotów samochodowych w całej Japonii, daj upust swojej wyobraźni w EventLab i twórz wspólnie w Horizon CoLab.
Jak już wspomnieliśmy, Forza Horizon 6 zadebiutuje 19 maja na PC, Xbox Series X/S. Warto przypomnieć, że po raz pierwszy w historii serii, Forza Horizon 6 trafi również na PlayStation 5 (choć wersja ta zadebiutuje w późniejszym terminie, prawdopodobnie pod koniec 2026 roku).
