To koniec problemów? Call of Duty: Black Ops 7 aktualizuje rankedy

Twórcy strzelanki prezentują listę poprawek.

Treyarch i Raven Software opublikowali kolejną aktualizację do Call of Duty: Black Ops 7, która skupia się głównie na poprawkach w trybie Ranked Play oraz korektach balansu broni. Patch z 22 maja wprowadza też zmiany w kilku systemach rozgrywki, które wcześniej powodowały problemy techniczne. Call of Duty: Black Ops 7 – poprawki Ranked Play i nerf MPC-25 Jednym z głównych elementów aktualizacji są poprawki błędów w Ranked Play, w tym rozwiązanie problemu z działaniem wieżyczki Sentry oraz interfejsem użytkownika, który nie zawsze poprawnie pokazywał aktywny tryb strzału. Naprawiono również błąd związany z field upgrade Black Hat, który mógł blokować graczy po przejęciu i ponownym ustawieniu wieżyczki.

Duże zmiany dotknęły także karabinu MPC-25, który w obecnej mecie uznawany był za jedną z najsilniejszych broni w trybie rywalizacyjnym. W Ranked Play zablokowano możliwość używania wybranych dodatków, w tym Flowguard Foregrip oraz Recoil Sync Unit, aby ograniczyć jego przewagę i poprawić balans rozgrywki.

Patch pojawia się pod koniec sezonu 3 Reloaded, który dobiega końca w najbliższych dniach. Twórcy zapowiadają już przygotowania do Sezonu 4, który ma przynieść kolejne zmiany w systemie Ranked Play, w tym przebudowę sposobu liczenia SR, tak aby mniej zależało od ukrytego MMR. W aktualizacji pojawiły się też zmiany w trybie Zombies – jedna z nagród została przeprojektowana, a nowy tytuł Aether Ruler można zdobyć po ukończeniu mapy Totenreich z aktywnymi wszystkimi relikwiami. Call of Duty: Black Ops 7 zostało wydane 14 listopada ubiegłego roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.