Nowa łatka do Pokemon Pokopia naprawia krytyczne błędy. Pokemony nie będą już znikać w tajemniczych okolicznościach

Najważniejszą zmianą, określaną przez fanów jako „potężne rozwiązanie”, jest naprawa błędu powodującego znikanie stworków. Wcześniej przypadkowe usunięcie elementu siedliska (np. drzwi wejściowych) mogło sprawić, że mieszkające tam Pokemony znikały z gry i nie można ich było odnaleźć nawet za pomocą funkcji wyszukiwania w Pokedexie. Aktualizacja eliminuje ten problem. Naprawiono błąd, przez który „sezonowe” Pokemony znikały z miasta oraz z Cloud Island w wyniku określonych działań gracza.
Aktualizacja 1.0.3 skupia się również na komforcie rozgrywki i eliminacji błędów blokujących postęp:
Rozwiązano problemy, które unieruchamiały graczy podczas realizacji projektów budowlanych oraz w krytycznych momentach fabuły.
Skorygowano zbyt intensywne wibracje kontrolerów, na które skarżyło się wielu użytkowników Switcha 2.
Przypominamy, że aktualizacja jest niezbędna do korzystania z funkcji sieciowych. Aby ją pobrać na Switchu 2, należy:
Wybrać opcję „Software Update”, a następnie „Via the Internet”.
Mimo tych poprawek, społeczność wciąż czeka na realizację kolejnych próśb, takich jak usprawnienie funkcji GameShare oraz rozbudowa trybu wieloosobowego. Biorąc jednak pod uwagę popularność gry, powinna być ona jednym priorytetów twórców.