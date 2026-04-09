Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa łatka do Pokemon Pokopia naprawia krytyczne błędy. Pokemony nie będą już znikać w tajemniczych okolicznościach

Mikołaj Berlik
2026/04/09 16:30
1
0

Mnóstwo nowości w wersji 1.0.3.

Podczas gdy premierowy start Pokemon Champions budzi kontrowersje, fani przytulnego symulatora życia Pokemon Pokopia mają powody do świętowania. Nintendo udostępniło właśnie wersję 1.0.3, która jest największą dotychczasową łatką i rozwiązuje problemy spędzające graczom sen z powiek.

Pokemon Pokopia – co zmieniło się po updacie?

Najważniejszą zmianą, określaną przez fanów jako „potężne rozwiązanie”, jest naprawa błędu powodującego znikanie stworków. Wcześniej przypadkowe usunięcie elementu siedliska (np. drzwi wejściowych) mogło sprawić, że mieszkające tam Pokemony znikały z gry i nie można ich było odnaleźć nawet za pomocą funkcji wyszukiwania w Pokedexie. Aktualizacja eliminuje ten problem. Naprawiono błąd, przez który „sezonowe” Pokemony znikały z miasta oraz z Cloud Island w wyniku określonych działań gracza.

Aktualizacja 1.0.3 skupia się również na komforcie rozgrywki i eliminacji błędów blokujących postęp:

  • Rozwiązano problemy, które unieruchamiały graczy podczas realizacji projektów budowlanych oraz w krytycznych momentach fabuły.
  • Skorygowano zbyt intensywne wibracje kontrolerów, na które skarżyło się wielu użytkowników Switcha 2.

GramTV przedstawia:

Przypominamy, że aktualizacja jest niezbędna do korzystania z funkcji sieciowych. Aby ją pobrać na Switchu 2, należy:

  • Wyjść do ekranu głównego konsoli.
  • Zaznaczyć ikonę Pokemon Pokopia (bez uruchamiania gry).
  • Naciśnąć przycisk + lub – na Joy-Conie.
  • Wybrać opcję „Software Update”, a następnie „Via the Internet”.

Mimo tych poprawek, społeczność wciąż czeka na realizację kolejnych próśb, takich jak usprawnienie funkcji GameShare oraz rozbudowa trybu wieloosobowego. Biorąc jednak pod uwagę popularność gry, powinna być ona jednym priorytetów twórców.

Pokemon Pokopia jest dostępne wyłącznie na Nintendo Switch 2.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/pokemon/new-pokopia-update-is-the-cozy-life-sims-biggest-yet-as-fans-celebrate-massive-solve-that-stops-pokemon-from-disappearing-to-the-shadow-realm-softlock-fixes-and-more/

Tagi:

News
Nintendo
aktualizacja
Pokemon
pokemony
Nintendo Switch 2
aktualizacja gry
Pokemon: Pokopia
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 17:33

Jak dla mnie to by się przydał jakiś mechanizm zarządzania "miastami". Wybierać które pokemony mają priorytet. Łatwo je przenosić bez loading screenów itp. 

Realnie wyspa gdzie zaczynamy od zera to było dla mnie idealne miejsce by sprowadzić klasyczne pokemony. Zaczynając wg roli a kończąc na zwykłym "bo ten mi się podoba". 

Przydały by się bardziej zaawansowane mechanizmy budowania. Nawet mając ostatni upgrade budowanie na większą skalę jest uciążliwe. 

Kolejna rzecz - blueprints. Pewne elementy się powtarzają. 

Ogólnie gierka fajna. Sprowadziłem legendarne pokemony i dałem im dedykowany dom plus wsadziłem z nimi pokemony które mają ten sam element. W tej sposób wszyscy na wyspie mają maksymalne zadowolenie. 

Brakuje mi więcej rzeczy do otoczenia tylko po to by zrobić je ciekawszym. Ale i tak podoba mi się koncepcja gdzie mam 4 elementy, podzieliłem miasteczko na dzielnice i każda ma swój styl i architekturę. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112