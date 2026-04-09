Nowa łatka do Pokemon Pokopia naprawia krytyczne błędy. Pokemony nie będą już znikać w tajemniczych okolicznościach

Podczas gdy premierowy start Pokemon Champions budzi kontrowersje, fani przytulnego symulatora życia Pokemon Pokopia mają powody do świętowania. Nintendo udostępniło właśnie wersję 1.0.3, która jest największą dotychczasową łatką i rozwiązuje problemy spędzające graczom sen z powiek.

Pokemon Pokopia – co zmieniło się po updacie?

Najważniejszą zmianą, określaną przez fanów jako „potężne rozwiązanie”, jest naprawa błędu powodującego znikanie stworków. Wcześniej przypadkowe usunięcie elementu siedliska (np. drzwi wejściowych) mogło sprawić, że mieszkające tam Pokemony znikały z gry i nie można ich było odnaleźć nawet za pomocą funkcji wyszukiwania w Pokedexie. Aktualizacja eliminuje ten problem. Naprawiono błąd, przez który „sezonowe” Pokemony znikały z miasta oraz z Cloud Island w wyniku określonych działań gracza.