Ponad 515 milionów sprzedanych gier Pokemon. Marka przygotowuje się do debiutu nowej generacji

Mikołaj Berlik
2026/05/27 14:40
The Pokemon Company ujawniło nowe wyniki sprzedaży przed premierą Pokemon Winds and Waves.

The Pokemon Company opublikowało najnowsze wyniki finansowe, z których wynika, że łączna sprzedaż wszystkich gier z serii Pokemon przekroczyła już 515 milionów egzemplarzy na całym świecie. Oznacza to wzrost o około 26 milionów kopii względem poprzedniego roku.

Pokemon Winds & Waves
Pokemon pozostaje jedną z największych marek w branży gier i całej popkultury. Według nowych danych opublikowanych przez The Pokemon Company, do końca marca 2026 roku wszystkie gry związane z marką osiągnęły łączny wynik ponad 515 milionów sprzedanych egzemplarzy. To kolejny ogromny skok dla serii. Jeszcze rok temu oficjalny rezultat wynosił około 489 milionów kopii, co oznacza, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy gracze kupili następne 26 milionów gier Pokemon.

Na wynik wpłynęło kilka istotnych premier. W październiku zadebiutowało Pokemon Legends Z-A, czyli pierwsza odsłona serii przygotowana na Nintendo Switch 2. Spory sukces odniósł również Pokemon Pokopia, które według wcześniejszych danych Nintendo sprzedało ponad 4 miliony egzemplarzy jeszcze w miesiącu premiery.

Dodatkowym wsparciem okazały się także odświeżone wersje Pokemon FireRed i LeafGreen na Switchu. Porty klasycznych gier miały znaleźć kolejne 4 miliony nabywców, dzięki czemu oba tytuły awansowały do grona najlepiej sprzedających się odsłon serii.

Obecne dane obejmują okres jedynie do końca marca 2026 roku. Oznacza to, że sprzedaż nowszych produkcji prawdopodobnie jest już wyższa. Przyszły rok może przynieść kolejny duży wzrost za sprawą premiery Pokemon Winds and Waves, czyli dziesiątej generacji głównej serii.

Mimo krytyki, jaka spadła na Pokemon Scarlet i Violet po problematycznej premierze, marka nadal utrzymuje ogromną popularność i pozostaje jedną z najważniejszych serii w portfolio Nintendo.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/pokemon/as-pokemon-winds-and-waves-prepares-to-launch-next-year-the-pokemon-company-reveals-the-series-has-now-sold-over-500-million-copies/

