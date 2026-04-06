Legendarny twórca gier na „misji”. Te stworki mają pojawiać się w każdym produkcie Nintendo

Shigeru Miyamoto przyznał w ostatnim wywiadzie, że postawił sobie za punkt honoru zwiększenie obecności serii Pikmin w ekosystemie Nintendo. Ojciec Mario i Zeldy stwierdził, że nie jest to już tylko luźna prośba do zespołów deweloperskich, ale prawdziwa „misja”.

Pikminy w kinowym uniwersum

Najnowszym dowodem na realizację tej strategii jest obecność kolorowych stworków w filmie The Super Mario Galaxy Movie, który niedawno trafił na ekrany kin. Miyamoto zauważył, że kosmiczne realia Mario Galaxy idealnie nadają się do wprowadzenia Pikminów jako naturalnej części przedstawionego świata. Producent z niecierpliwością wyczekiwał pomysłów od studia animacji, w jaki sposób zintegrować te postacie z przygodami wąsatego hydraulika. Pikminy pojawiły się również obok Star Foxa, co sugeruje, że Miyamoto dąży do stworzenia gęstej sieci powiązań między swoimi markami na wielkim ekranie.