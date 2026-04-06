Zaloguj się lub Zarejestruj

Legendarny twórca gier na „misji”. Te stworki mają pojawiać się w każdym produkcie Nintendo

Mikołaj Berlik
2026/04/06 15:30
0
0

Pikminy są wyjątkowe dla Nintendo.

Shigeru Miyamoto przyznał w ostatnim wywiadzie, że postawił sobie za punkt honoru zwiększenie obecności serii Pikmin w ekosystemie Nintendo. Ojciec Mario i Zeldy stwierdził, że nie jest to już tylko luźna prośba do zespołów deweloperskich, ale prawdziwa „misja”.

Nintendo Life

Pikminy w kinowym uniwersum

Najnowszym dowodem na realizację tej strategii jest obecność kolorowych stworków w filmie The Super Mario Galaxy Movie, który niedawno trafił na ekrany kin. Miyamoto zauważył, że kosmiczne realia Mario Galaxy idealnie nadają się do wprowadzenia Pikminów jako naturalnej części przedstawionego świata. Producent z niecierpliwością wyczekiwał pomysłów od studia animacji, w jaki sposób zintegrować te postacie z przygodami wąsatego hydraulika. Pikminy pojawiły się również obok Star Foxa, co sugeruje, że Miyamoto dąży do stworzenia gęstej sieci powiązań między swoimi markami na wielkim ekranie.

Działania Miyamoto wykraczają daleko poza tradycyjne produkcje konsolowe. W 2025 roku zadebiutował krótkometrażowy film animowany „Close to You” – pierwsza produkcja stworzona w całości przez wewnętrzne studio animacji Nintendo, której bohaterami były właśnie Pikminy. Krążą równieżsilne plotki o zmierzającej na Nintendo Switch 2 ulepszonej wersji Pikmin 4, która ma wykorzystać moc nowej platformy.

GramTV przedstawia:

Nie nazwałbym tego prośbą. To raczej misja. Staram się włączać Pikminy do każdego rodzaju produktu, jaki wypuszczamy. – podkreślił Miyamoto w rozmowie z IGN.

Wszystko wskazuje na to, że po latach bycia „ukrytą perełką” w katalogu Nintendo, Pikmin powoli zaczyna wyrastać na jedną z najbardziej lubianych marek.

Źródło:https://insider-gaming.com/shigeru-miyamoto-wants-pikmin-included-in-everything-nintendo/

Tagi:

News
Nintendo
wywiad
Shigeru Miyamoto
IGN
Pikmin
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112