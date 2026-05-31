Po dobrze przyjętym dodatku Diablo 4 znów dzieli graczy. Blizzard szykuje rewolucję, która nie spodobała się wielu fanom

Już wydawało się, że Diablo 4 wychodzi na prostą, to Blizzard przedstawił szczegóły nadchodzącego 14. sezonu.

Największa nowość polega na tym, że od sezonu 14 każdy przedmiot typu Unique będzie mógł stać się Mythic Unique. Status Mythic przestanie być osobną kategorią rzadkości i zamieni się w specjalną jakość przedmiotu, którą będzie można zdobyć losowo lub stworzyć przy pomocy Kostki Horadrimów.

Diablo 4 – Blizzard szykuje kontrowersyjne zmiany, które nie spodobały się wielu graczom

Diablo 4 – Blizzard szykuje kontrowersyjne zmiany, które nie spodobały się wielu graczom

Diablo 4 – Blizzard szykuje kontrowersyjne zmiany, które nie spodobały się wielu graczom

Niedawno Blizzard podzielił się informacjami o obchodach trzeciej rocznicy premiery swojej produkcji, a teraz studio ujawniło szczegóły 14. sezonu Diablo 4 i już teraz wiadomo, że nadchodzące zmiany wywołują spore kontrowersje wśród społeczności. Najwięcej emocji budzi przebudowa systemu Mythic Unique, czyli najrzadszych i najpotężniejszych przedmiotów w grze. Deweloperzy zamierzają całkowicie zmienić ich rolę, a przy okazji mocno osłabić wiele dotychczasowych legendarnych egzemplarzy.

Nowe Mythic Unique nie będą jednak posiadały stałych statystyk. Zamiast tego otrzymają maksymalne możliwe wartości atrybutów oraz nieco wzmocnione efekty specjalne. Oznacza to koniec sytuacji, w której zdobycie konkretnego Mythica automatycznie gwarantowało ogromny wzrost siły postaci.

Dotychczasowe kultowe Mythic Unique pozostaną w grze jako tak zwane Iconic Mythics, ale ich znaczenie zostanie wyraźnie ograniczone. Blizzard chce w ten sposób wyrównać poziom mocy całej kategorii przedmiotów.

W praktyce oznacza to między innymi osłabienie jednego z najpopularniejszych elementów wyposażenia, czyli hełmu Heir of Perdition. Obecnie oferuje on aż 80 procent dodatkowych obrażeń, natomiast po zmianach bonus spadnie do zaledwie 15 procent. Jedynym gwarantowanym atrybutem pozostanie premia do szybkości poruszania się.

Twórcy liczą, że dzięki temu gracze zaczną częściej korzystać z mniej popularnych przedmiotów Unique. Przykładem jest kostur zapewniający losowe błogosławieństwa kapliczek, który do tej pory był ignorowany ze względu na przeciętne statystyki. Po zmianach jego potencjał ma znacząco wzrosnąć.

Jednocześnie wielu fanów obawia się, że pogoń za najlepszym wyposażeniem stanie się jeszcze bardziej zależna od losowości. Zdobycie rzadkiego przedmiotu nie będzie już oznaczało sukcesu, ponieważ nadal konieczne okaże się trafienie odpowiednich statystyk.

Już 2 czerwca wystartuje serwer testowy PTR w wersji 3.1.0, który będzie dostępny do 9 czerwca. To właśnie wtedy gracze będą mogli samodzielnie sprawdzić wszystkie planowane modyfikacje przed premierą pełnej wersji sezonu.

Nowy sezon przyniesie także świeżą zawartość. W grze pojawią się Pandemonium Ruptures, specjalne wydarzenia otwierane po pokonaniu strażników wokół Death's Head Idols. Im dłużej gracze utrzymają aktywną szczelinę i będą zamykać kolejne Tears, tym większe nagrody otrzymają.

Ukończenie wydarzeń na odpowiednim poziomie może przywołać Realmwalkera, znanego już z szóstego sezonu. Pokonanie tego przeciwnika otworzy portal do Deathtoll Chamber, nowego mini lochu będącego najlepszym źródłem Betrayer's Husks. Przedmiot ten jest wymagany do otwierania skarbca sezonowego bossa w poziomach trudności Torment I i wyższych.