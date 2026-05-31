Czy Switch 2 poradzi sobie z nowym Call of Duty? "To super zabawa" zapewniają twórcy

Call of Duty: Modern Warfare 4 zostało już oficjalnie zapowiedziane. Koniec więc opierania się wyłącznie na plotkach i przeciekach.
Teraz opierać możemy się na faktach. A niektóre z nich są naprawdę ciekawe i jednocześnie zaskakujące.
Infinity Ward uspokaja w kwestii działania Call of Duty na Switchu
Oficjalnie potwierdzono bowiem, że Call of Duty: Modern Warfare 4 będzie dostępne również na Nintendo Switch 2. Dla słynnej serii FPS-ów to powrót do ekosystemu od japońskiego giganta po trwającej aż 13 lat nieobecności. Szybko jednak pojawiły się obawy, czy NS2 poradzi sobie z grą. Mowa wszak o tytule, który, jak się okazuje, nie trafi na poprzednią generację konsol, czyli PlayStation 4 oraz Xbox One. Czy zatem jest faktycznie czego się bać i czy drugi Switch poradzi sobie z najnowszą produkcją Infinity Ward? Przedstawiciele studia uspokajają, że nowe Call of Duty radzi sobie na Switchu 2 bardzo dobrze – również, jeżeli chodzi o cross-play.
Konkretniej, uspokajającym jest Jack O’Hara, szef Infinity Ward:
To ekscytujące, znów być na platformie Nintendo. Wydawanie gry na nową platformę zawsze przynosi masę frajdy – szczególnie na platformę przenośną... ale dla nas Nintendo jest wyjątkowo ekscytujące. [...]
Szczerze mówiąc, poszło to całkiem bezproblemowo. Dostaliśmy sprzęt, po czym bardzo szybko odpaliliśmy na nim grę, a teraz skupiamy się już tylko na optymalizacji i wydajności.
Podczas naszych wewnętrznych testów ludzie grają na tej konsoli przeciwko użytkownikom innych platform i jest to super zabawa. W zasadzie wszystko działa bardzo płynnie. Nie mamy do zgłoszenia żadnych problemów.
Call of Duty: Modern Warfare 4 na rynek trafi 23 października 2026 roku, ukazując się na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Jednocześnie jednak premiera ta sprawi, że Call of Duty: Warzone, integrowane z każdą kolejną odsłoną CoD-a, zostanie w nadchodzących miesiącach wycofane z PlayStation 4 oraz Xbox One. Posiadacze Switcha nie muszą się jednak o to martwić, bo… Warzone nigdy do nich nie trafił.
