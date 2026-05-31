Czy Switch 2 poradzi sobie z nowym Call of Duty? "To super zabawa" zapewniają twórcy

Teraz opierać możemy się na faktach. A niektóre z nich są naprawdę ciekawe i jednocześnie zaskakujące.

Infinity Ward uspokaja w kwestii działania Call of Duty na Switchu

Oficjalnie potwierdzono bowiem, że Call of Duty: Modern Warfare 4 będzie dostępne również na Nintendo Switch 2. Dla słynnej serii FPS-ów to powrót do ekosystemu od japońskiego giganta po trwającej aż 13 lat nieobecności. Szybko jednak pojawiły się obawy, czy NS2 poradzi sobie z grą. Mowa wszak o tytule, który, jak się okazuje, nie trafi na poprzednią generację konsol, czyli PlayStation 4 oraz Xbox One. Czy zatem jest faktycznie czego się bać i czy drugi Switch poradzi sobie z najnowszą produkcją Infinity Ward? Przedstawiciele studia uspokajają, że nowe Call of Duty radzi sobie na Switchu 2 bardzo dobrze – również, jeżeli chodzi o cross-play.