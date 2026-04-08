Rozczarowujący start nowej gry Pokemon. "Przejść od Pokopii czegoś takiego..."

Joe Merrick, założyciel serwisu Serebii, ostro podsumował przejście z wcześniejszych systemów na nową platformę. Największe kontrowersje wzbudzają ogromne braki w zawartości. W grze brakuje absolutnych podstaw strategii , takich jak Life Orb, Choice Band, Choice Specs czy Assault Vest. Obecnie dostępnych jest jedynie około 30 przedmiotów (poza Mega Kamieniami i jagodami), co zdaniem ekspertów drastycznie spłyca metagrę. Na start udostępniono jedynie 185 gatunków z ponad tysiąca istniejących. Choć producent Masaaki Hoshino obiecuje rotacyjne dodawanie kolejnych stworków, obecna liczba jest dla wielu „śmiesznie niska”.

Dzisiejsza premiera Pokemon Champions, darmowej platformy skupionej na walkach PvP, wywołała niemałe poruszenie w społeczności – niestety, głównie negatywne . Choć gra ma stać się oficjalnym standardem dla turniejów VGC już w przyszłym miesiącu, fani nie szczędzą słów krytyki pod adresem deweloperów z Pokemon Works i Game Freak.

Mimo że Pokemon Champions zadebiutowało równocześnie na nowej konsoli Nintendo, gracze skarżą się na fatalną optymalizację. Nawet na Switchu 2 gra działa w 30 klatkach na sekundę, co w 2026 roku jest dla wielu nieakceptowalne, zwłaszcza że menu nawigacyjne ma być ociężałe, a ikony niewyraźne. Gra wymaga stałego połączenia z internetem. Usunięcie opcji gry lokalnej nie było w oczach społeczności dobrym ruchem.

Mimo fatalnego odbioru, machina turniejowa już ruszyła. Pierwsze oficjalne wydarzenie w Pokémon Champions odbędzie się w dniach 1–4 maja. Pierwszy duży turniej stacjonarny na nowej platformie zaplanowano na 29–31 maja. Mistrzostwa Świata w sierpniu również zostaną rozegrane w Champions.

Deweloperzy zapowiadają, że Pokemon Champions to projekt „na zawsze”, który będzie ewoluował wraz z całą serią. Pozostaje pytanie, czy do czasu majowych turniejów uda się naprawić błędy, które obecnie sprawiają, że wielu graczy czuje się, jakby uczestniczyło w płatnych beta-testach (mimo modelu free-to-play, gra oferuje subskrypcję za 49,99 USD rocznie oraz przepustki bojowe).