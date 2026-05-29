BeamNG.drive otrzyma oficjalny multiplayer. Twórcy zapowiadają także ogromną aktualizację graficzną

Fani BeamNG.drive są ostatnio bardzo rozpieszczani. Gra trafi na PS5, a także otrzyma oficjalny tryb multiplayer i aktualizację grafiki.

Twórcy BeamNG.drive ujawnili kolejne duże plany dotyczące przyszłości gry. Niedługo po ogłoszeniu wersji na PlayStation 5 i PS5 Pro studio potwierdziło, że w produkcji znajduje się również oficjalny tryb multiplayer, który ma zostać wprowadzony po premierze aktualizacji V0.39. To jedna z najbardziej wyczekiwanych funkcji w historii BeamNG.drive. Choć obecnie gracze mogą korzystać z fanowskich modów umożliwiających zabawę online, ich stabilność oraz problemy z opóźnieniami sprawiają, że rozwiązania te dalekie są od ideału. BeamNG.drive otrzyma oficjalny multiplayer Deweloperzy przyznają jednak otwarcie, że oficjalny multiplayer nadal znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Twórcy poinformowali w oficjalnym komunikacie:

Prace nad trybem multiplayer trwają już od kilku lat, ale wciąż jesteśmy daleko od momentu, w którym moglibyśmy uznać go za gotowy. I nawet gdy zostanie udostępniony, nie pojawi się jako kompletny, w pełni dopracowany pakiet. Studio planuje rozwijać multiplayer stopniowo, podobnie jak wcześniej robiło to z fizyką opon. Pierwsza wersja trybu ma zostać udostępniona możliwie szybko, a kolejne elementy będą rozwijane w oparciu o opinie społeczności. Oznacza to, że gracze będą mogli nie tylko ścigać się ze sobą online, ale także testować słynny model zniszczeń BeamNG.drive w starciach wieloosobowych, a biorąc pod uwagę realistyczną fizykę jazdy i deformacji pojazdów, multiplayer może stać się jednym z największych atutów gry. Jeszcze wcześniej gracze otrzymają jednak aktualizację V0.39, którą studio określa jako “jedną z najbardziej ambitnych aktualizacji w historii BeamNG.drive”. Największą nowością będzie gruntowna przebudowa oprawy graficznej. Aktualizacja wprowadzi między innymi wolumetryczne chmury z dynamicznymi cieniami, nową technologię renderingu, obsługę HDR oraz znacznie ulepszone efekty nocne. Twórcy przygotowują także poprawki związane z oświetleniem, refleksami, cieniami oraz szczegółowością tekstur. Pojawi się również nowy system mgły zależny od wysokości terenu oraz bardziej realistyczne światła pojazdów, uwzględniające temperaturę światła i charakterystyczne wzory świecenia reflektorów.

BeamNG.drive od lat słynie jednak z bardzo wysokich wymagań sprzętowych. Nawet na mocnych komputerach gra potrafi mieć problemy z utrzymaniem płynności ze względu na zaawansowany silnik fizyczny i model zniszczeń soft-body. W aktualizacji V0.39 deweloperzy chcą poprawić również wydajność. Zużycie pamięci RAM oraz VRAM ma zostać zmniejszone, co powinno przełożyć się na lepszą optymalizację, choć twórcy zaznaczają, że wpływ na wydajność nadal będą miały używane mody oraz zawartość uruchamiana przez graczy. Patch doda także nowy, tajemniczy pojazd oraz rozszerzony system symulacji aerodynamiki. Gra zacznie uwzględniać między innymi efekty jazdy w cieniu aerodynamicznym, side draftingu oraz bump draftingu, co ma znacząco uatrakcyjnić wyścigi. Dodatkowo nowy system dynamicznego tłumienia sił Force Feedback ma ograniczyć nieprzyjemne oscylacje kierownic i zapewnić czystsze odczucia podczas jazdy. Twórcy nie ujawnili jeszcze dokładnej daty premiery aktualizacji V0.39 ani multiplayera, ale potwierdzili, że BeamNG.drive zmierza na PS5 i PS5 Pro jeszcze w tym roku. Wiele wskazuje na to, że kolejne szczegóły mogą zostać pokazane podczas nadchodzącego wydarzenia State of Play organizowanego przez Sony 2 czerwca.