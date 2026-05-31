Minecraft zaprasza do jesiennego lasu. Mojang pokazał nowy biom

Ten bowiem niechybnie zmierza do gry i dostaniemy go jeszcze w tym roku. Zapraszamy do The Dappled Forest.

Jesienny las już niedługo w Minecrafcie

Przedstawiciele Mojang tym razem wpadli w ewidentnie jesienny nastrój. Wspomniany las jako żywo przypomina bowiem krajobraz, który możemy zaobserwować za oknem właśnie podczas tej pory roku. Złote i czerwone liście atakują nas na niemal każdym roku, obrastając piekielnie wysokie topole. Ale to nie wszystko, bo w rzeczonym lesie często możemy natrafić na opuszczone obozowiska – oczywiście pełne tajemnic. Co jeszcze? Cóż, na razie więcej nie wiadomo, bo studio dopiero teasuje nam to, co przygotowuje. Niemniej same prace są dopiero na bardzo wczesnym etapie i minie jeszcze trochę czasu nim deweloperzy Minecrafta będą mogli zakomunikować nam więcej.