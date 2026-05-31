Minecraft zaprasza do jesiennego lasu. Mojang pokazał nowy biom

Majowe Minecraft LIVE przyniosło sporo nowych ogłoszeń dla fanów świata zbudowanego z sześcianów. Co powiecie na nowy biom?
Ten bowiem niechybnie zmierza do gry i dostaniemy go jeszcze w tym roku. Zapraszamy do The Dappled Forest.
Jesienny las już niedługo w Minecrafcie
Przedstawiciele Mojang tym razem wpadli w ewidentnie jesienny nastrój. Wspomniany las jako żywo przypomina bowiem krajobraz, który możemy zaobserwować za oknem właśnie podczas tej pory roku. Złote i czerwone liście atakują nas na niemal każdym roku, obrastając piekielnie wysokie topole. Ale to nie wszystko, bo w rzeczonym lesie często możemy natrafić na opuszczone obozowiska – oczywiście pełne tajemnic. Co jeszcze? Cóż, na razie więcej nie wiadomo, bo studio dopiero teasuje nam to, co przygotowuje. Niemniej same prace są dopiero na bardzo wczesnym etapie i minie jeszcze trochę czasu nim deweloperzy Minecrafta będą mogli zakomunikować nam więcej.
The Dappled Forest wprowadzi też szare bloki drewna, wełniane schodki i półbloki. Ale trzeba poczekać, bo twórcy planują premierę dopiero jesienią. Ale spokojnie, bo już 16 czerwca na nasze dyski trafi aktualizacja Chaos Cubed. Ta doda siarkowe jaskinie oraz zupełnie nowego moba znanego jako Sulfur Cube. Stwora będzie można karmić różnymi blokami, dzięki którym zyska on różne właściwości – czasami zaskakujące. Jeżeli np. damy mu deski, mobek zacznie skakać. TNT, co raczej nie dziwi, uczyni go wybuchowym. A miód i lód? Odpowiednio sprawi on, że Sulfur Cube będzie lepkie lub śliskie.
Jednocześnie podczas Minecraft LIVE poruszono temat nowego filmu z uniwersum. Ten na ekrany kin trafi dopiero za ponad rok, tj. 23 lipca 2027 roku. Niemniej wykorzystano pokaz, by wreszcie ujawnić jego tytuł. Jednocześnie potwierdzono, kto wcieli się w postać drugiej znanej z gier protagonistyki, czyli Alex.
