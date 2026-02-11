Jaka przyszłość przed Diablo? Dziś rocznicowa prezentacja Blizzarda

Blizzard kontynuuje ważne ogłoszenia. Niedawno ogromnych zmian doczekał się wszak Overwatch. Teraz jednak pora na powrót do korzeni.

Kolejna prezentacja Blizzarda dotyczyć będzie bowiem legendarnej serii Diablo. Pojawia się ona przy tym nie bez powodu. Prezentacja z okazji 30-lecia Diablo przyniesie masę nowości? W tym roku cykl diabelnych hack and slashów obchodzi wszak swoje 30-lecie. Pierwsza odsłona pojawiła się na rynku pod koniec 1996 roku i dziś ma już status legendarnej. Podobnie zresztą jak część druga, która wydana została w 2000 roku. Potem po wielu latach przerwy Blizzard wrócił do serii, wydając Diablo 3 w 2012 roku oraz Diablo 4 w roku 2023.

Tak czy inaczej, czego powinniśmy spodziewać się podczas Diablo 30th Anniversary Spotlight? Wiemy, że prezentacja dotyczyć będzie nie tylko najnowszej części cyklu, Diablo 4. Poznać mamy także plany firmy w związku z Diablo 2: Resurrected, czyli remake’em drugiej odsłony, oraz wydanego z myślą o platformach mobilnych Diablo Immortal. Dużo miejsca ma być poświęcone właśnie Immortal, które otrzyma nowy rozdział fabularny oraz nowe tereny do eksploracji. Do tego dochodzi nowa klasa, czyli “odrzucony i niebezpieczny wojownik”. Generalnie Blizzard zamierza zaprezentować nam całą mapę drogową na dopiero co rozpoczęty rok.

Nieco mniej firma mówi o Diablo 4, chociaż zasadne wydają się oczekiwania, że dostaniemy więcej informacji na temat nadchodzącego dodatku Lord of Hatred. Ciekawie powinno być również w temacie Resurrected. Według plotek możliwa jest natychmiastowa aktualizacja produkcji z wersji 1.7 aż do 3.0, co zwiastowałoby ogromne zmiany. Czy tak będzie? I czy Blizzard szykuje dla nas jakieś niespodzianki? Tego dowiemy się podczas Diablo 30th Anniversary Spotlight, z którego transmisja odbędzie się 11 lutego 2026 roku o godzinie 23:00 polskiego czasu. Stream znajdziecie poniżej.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

