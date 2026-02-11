Zaloguj się lub Zarejestruj

Jaka przyszłość przed Diablo? Dziś rocznicowa prezentacja Blizzarda

Maciej Petryszyn
2026/02/11 15:10
Blizzard kontynuuje ważne ogłoszenia. Niedawno ogromnych zmian doczekał się wszak Overwatch. Teraz jednak pora na powrót do korzeni.

Kolejna prezentacja Blizzarda dotyczyć będzie bowiem legendarnej serii Diablo. Pojawia się ona przy tym nie bez powodu.

Diablo 30th Anniversary Spotlight
Diablo 30th Anniversary Spotlight

Prezentacja z okazji 30-lecia Diablo przyniesie masę nowości?

W tym roku cykl diabelnych hack and slashów obchodzi wszak swoje 30-lecie. Pierwsza odsłona pojawiła się na rynku pod koniec 1996 roku i dziś ma już status legendarnej. Podobnie zresztą jak część druga, która wydana została w 2000 roku. Potem po wielu latach przerwy Blizzard wrócił do serii, wydając Diablo 3 w 2012 roku oraz Diablo 4 w roku 2023.

Tak czy inaczej, czego powinniśmy spodziewać się podczas Diablo 30th Anniversary Spotlight? Wiemy, że prezentacja dotyczyć będzie nie tylko najnowszej części cyklu, Diablo 4. Poznać mamy także plany firmy w związku z Diablo 2: Resurrected, czyli remake’em drugiej odsłony, oraz wydanego z myślą o platformach mobilnych Diablo Immortal.

Dużo miejsca ma być poświęcone właśnie Immortal, które otrzyma nowy rozdział fabularny oraz nowe tereny do eksploracji. Do tego dochodzi nowa klasa, czyli “odrzucony i niebezpieczny wojownik”. Generalnie Blizzard zamierza zaprezentować nam całą mapę drogową na dopiero co rozpoczęty rok.

Nieco mniej firma mówi o Diablo 4, chociaż zasadne wydają się oczekiwania, że dostaniemy więcej informacji na temat nadchodzącego dodatku Lord of Hatred. Ciekawie powinno być również w temacie Resurrected. Według plotek możliwa jest natychmiastowa aktualizacja produkcji z wersji 1.7 aż do 3.0, co zwiastowałoby ogromne zmiany.

Czy tak będzie? I czy Blizzard szykuje dla nas jakieś niespodzianki? Tego dowiemy się podczas Diablo 30th Anniversary Spotlight, z którego transmisja odbędzie się 11 lutego 2026 roku o godzinie 23:00 polskiego czasu. Stream znajdziecie poniżej.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24250353/ogladajcie-specjalna-transmisje-z-okazji-30-urodzin-diablo

ZubenPL
Gramowicz
Dzisiaj 17:07

> "Według plotek możliwa jest natychmiastowa aktualizacja produkcji z wersji 1.7 aż do 3.0, co zwiastowałoby ogromne zmiany."

To akurat mało znaczące obecna wersja ma oznaczenie 1.7 tylko w kodzie gry w patch notesach blizzarda figuruje jako 2.9. Po prostu ujednolicają nazwę kompilacji używanych w patch notesach z tą wewnątrz gry.  Bardziej ciekawa jest numer kompilacji.
​81914: nov 24, 2024​83721: dec 3rd 2024​84219: dec 5th 2024​89560: oct 14th 2025​90010: nov 5th, 2025​90471: dec 10th, 2025​90898: dec 16th, 2025​91403: feb 10th, 2026
W ciągu ostatniego roku zwiększyła się ona o ponad 10 tysięcy. Jednocześnie wprowadzono z 5 poprawek na krzyż oraz 2 zakładki do skrzynki i set za preorder dla Chin. Raczej takie zmiany nie wymagały by wygenerowania tysięcy nowych kompilacji kodu gry. Więc coś w międzyczasie musieli przygotowywać.  




