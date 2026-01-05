Gracze Diablo 4 odkrywają, że jedna z kluczowych aktywności gry od dłuższego czasu jest zepsuta

To aktywność przeznaczona dla graczy na 60. poziomie.
Gracze Diablo 4 odkrywają, że jedna z kluczowych aktywności końcowej fazy gry od dłuższego czasu nie działa poprawnie. Mroczna Cytadela, kooperacyjny loch wprowadzony wraz z dodatkiem Vessel of Hatred, okazuje się być poważnie zepsuta – a problemy istniały najprawdopodobniej przez wiele tygodni, zanim społeczność zwróciła na nie uwagę.
Mroczna Cytadela jest zepsuta?
Mroczna Cytadela to aktywność przeznaczona dla graczy na 60. poziomie, oferująca trzy skrzydła: Enklawę Waśni, Dominium Zagraal oraz Labirynt Dusz. Każde z nich kończy się walką z bossem i zestawem zagadek, a rozgrywka została zaprojektowana z myślą o czteroosobowej drużynie. Ze względu na kooperacyjny charakter trybu wielu graczy omija jednak Cytadelę, wybierając bardziej opłacalne lub wygodne aktywności endgame’owe.
Dopiero niedawno na Reddicie pojawił się wątek ujawniający skalę problemów. Gracze donoszą m.in. o braku łupów po ukończeniu Dominium Zagraal oraz po pokonaniu Faerocha w Labiryncie Dusz. Jeszcze większe kontrowersje budzi fakt, że ukończenie czwartego poziomu Mrocznej Cytadeli nie zawsze nagradza graczy kosmetycznym Wielkim Hełmem Khazry. Część użytkowników potwierdza, że nagrody nie otrzymała, inni twierdzą, że hełm jednak im wypadł – co sugeruje losowe, a więc wadliwe działanie systemu nagród.
Według graczy problemy te skutecznie zrujnowały plany zdobywania sezonowych transmogów, a ich późne nagłośnienie tylko podkreśla, jak mało popularny jest obecnie ten tryb. Blizzard jak dotąd nie odniósł się oficjalnie do zgłoszeń, jednak społeczność liczy, że rosnący rozgłos zmusi twórców do szybkiej reakcji.
Tym bardziej że przed Diablo 4 intensywny okres. W marcu wystartuje sezon 12., a pod koniec kwietnia zadebiutuje duży dodatek Lord of Hatred, który ma wprowadzić nową klasę, kampanię i podnieść limit poziomów.
