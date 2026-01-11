Do sieci trafiła mapa nowej lokacji Diablo 4 i już budzi spekulacje fanów

Fani Diablo 4 już od miesięcy wyczekują dodatku Lord of Hatred, który zabierze ich do zupełnie nowego regionu – Skovos. Choć Blizzard oficjalnie potwierdził jego obecność, dotąd nie ujawniono szczegółów mapy ani układu podregionów. W sieci pojawił się jednak obraz przedstawiający mapę Skovos, który potencjalnie pochodzi z gry. Obraz opublikował użytkownik SheWhoHates na niemieckiej stronie GameStar i szybko wzbudził dyskusje w społeczności.

Do sieci trafiła mapa Skovos, nowej lokacji Diablo 4

Przypomnijmy, że nowy region pojawił się już wcześniej w mitologii Diablo. Skovos to historycznie kluczowa lokacja w Sanktuarium – miejsce narodzin nefalemów, cywilizacji Askari i źródło inspiracji dla klasy Amazonek z Diablo 2. Ujawniona mapa pokazuje region podzielony na siedem podregionów: Philios, Temis, Lycander, Athulua, Atanos, Celestia i Skartara. W przeciwieństwie do poprzednich renderów, gdzie wyspy były rozdzielone, nowa wizja przedstawia połączoną wyspę, co sugeruje poważne zmiany w kanonie – jeśli oczywiście obraz okaże się autentyczny.