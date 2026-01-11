Zaloguj się lub Zarejestruj

Do sieci trafiła mapa nowej lokacji Diablo 4 i już budzi spekulacje fanów

Jakub Piwoński
2026/01/11 20:00
W sieci pojawił się potencjalny wyciek mapy nowego regionu Skovos z nadchodzącego dodatku Lord of Hatred. Choć autentyczność nie została potwierdzona, obraz przyciąga uwagę graczy.

Fani Diablo 4 już od miesięcy wyczekują dodatku Lord of Hatred, który zabierze ich do zupełnie nowego regionu – Skovos. Choć Blizzard oficjalnie potwierdził jego obecność, dotąd nie ujawniono szczegółów mapy ani układu podregionów. W sieci pojawił się jednak obraz przedstawiający mapę Skovos, który potencjalnie pochodzi z gry. Obraz opublikował użytkownik SheWhoHates na niemieckiej stronie GameStar i szybko wzbudził dyskusje w społeczności.

Diablo 4
Diablo 4

Do sieci trafiła mapa Skovos, nowej lokacji Diablo 4

Przypomnijmy, że nowy region pojawił się już wcześniej w mitologii Diablo. Skovos to historycznie kluczowa lokacja w Sanktuarium – miejsce narodzin nefalemów, cywilizacji Askari i źródło inspiracji dla klasy Amazonek z Diablo 2. Ujawniona mapa pokazuje region podzielony na siedem podregionów: Philios, Temis, Lycander, Athulua, Atanos, Celestia i Skartara. W przeciwieństwie do poprzednich renderów, gdzie wyspy były rozdzielone, nowa wizja przedstawia połączoną wyspę, co sugeruje poważne zmiany w kanonie – jeśli oczywiście obraz okaże się autentyczny.

GramTV przedstawia:

Wyciek porównano do wcześniejszych materiałów z oficjalną mapą Planów Wojennych dodatku – ma to być nowy system, który pozwali im tworzyć własne ścieżki postępu w trybie endgame. Wskazano na spore podobieństwa. Blizzard do tej pory utrzymywał szczegóły w tajemnicy – zarówno mapę, jak i nową, tajemniczą grywalną klasę. I zapewne jeszcze długo tak zostanie. Premiera dodatku Lord of Hatred zaplanowana jest na 28 kwietnia, a fani z niecierpliwością oczekują kolejnych informacji o Skovos i nadchodzących przygodach w Sanktuarium.

nieoficjalna mapa Skovos
nieoficjalna mapa Skovos

Źródło:https://gamerant.com/diablo-4-lord-of-hatred-expansion-skovos-map-leak/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




