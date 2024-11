Nowa gra w Xbox Game Pass już dzisiaj. Microsoft Flight Simulator 2024 dostępne na premierę w abonamencie

Wczoraj dowiedzieliśmy się o liście gier, które zostaną usunięte wraz końcem bieżącego miesiąca z Xbox Game Pass. Wśród nich znalazły się m.in. Remnant: From the Ashes, The Walking Dead: The Final Season, Conan Exiles oraz Coral Island. Usługa jest jednak wciąż jednak wzbogacona o nową zawartość - dzisiaj zobaczymy kolejną produkcję.

Xbox Game Pass - Microsoft Flight Simulator 2024 zadebiutuje za kilka godzin

Już dzisiaj o godzinie 17:00 usługa Xbox Game Pass zostanie wzbogacona o nową grę, czyli debiutujące dzisiaj na PC oraz Xbox Series X/S Microsoft Flight Simulator 2024. Jest to symulator lotów autorstwa Asobo Studios, który ma zapewnić wysoki poziom realizmu podczas rozgrywki. Gra zaoferuje możliwość podróżowania różnymi maszynami między lotniskami na całym świecie.