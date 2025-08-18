Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy Clair Obscur: Expedition 33 zwiastuje koniec ery gigantycznych gier?

Mikołaj Berlik
2025/08/18 13:30
Sukces francuskiego jRPG wskazuje na zmianę trendów w branży.

Clair Obscur: Expedition 33, wydane w kwietniu przez niewielkie studio Sandfall Interactive, odniosło spektakularny sukces. W 33 dni od premiery grę zakupiło 3,3 mln graczy, co dla zespołu liczącego zaledwie 40 osób jest ogromnym osiągnięciem. Produkcja z turowym systemem walki szybko zdobyła uznanie fanów jRPG, a jej popularność stała się pretekstem do dyskusji o przyszłości rynku gier.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Gry AA jako odpowiedź na zmęczenie gigantycznymi produkcjami?

Były szef PlayStation, Shawn Layden, podkreślił niedawno, że gracze coraz częściej odczuwają przesyt wielkimi, kosztownymi produkcjami, które pochłaniają setki godzin i nierzadko są kontynuacjami znanych marek. Jego zdaniem rynek czeka odrodzenie gier AA – średniobudżetowych projektów, które pozwalają na eksperymentowanie i szybsze dostosowanie się do oczekiwań społeczności. Layden zwrócił też uwagę, że pogoń za fotorealizmem i technologiczną perfekcją nie przynosi już korporacjom takich korzyści jak dawniej, co widać po problemach finansowych i masowych zwolnieniach w firmach takich jak Microsoft, Sony, Ubisoft czy EA.

Pozytywnie o Clair Obscur: Expedition 33 wypowiedział się również Greg Lidstone, twórca Baldur’s Gate 3, który stwierdził, że gra „w 100% wie, czym chce być”. To według niego dowód, że pasjonaci z Sandfall Interactive obrali właściwy kurs. Także szef francuskiego studia przyznał, że mniejsze, zwarte zespoły mają dziś większe szanse na sukces niż rozrastające się korporacje, szczególnie w obliczu rosnących kosztów produkcji.

Clair Obscur: Expedition 33 może więc stać się symbolem nadchodzących zmian – przejścia od „gigantów” AAA do bardziej przystępnych i autentycznych projektów, które zamiast skali stawiają na pomysł i spójność wizji.

Źródło:https://www.gamesindustry.biz/the-big-picture-part-two-make-it-cheaper-and-simpler-lets-do-that-instead

Tagi:

News
PC
wywiad
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Clair Obscur: Expedition 33
Mikołaj Berlik
Komentarze
5
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 15:03

Duże gry jak te od Ubisoft mają to do siebie że są zrobione copy-pastego. 

Expedition 33 tego nie naprawi. 

Tak samo jak W3 czy BG3 niewiele zmieniły. 

ZubenPL
Gramowicz
Dzisiaj 15:01

Clair Obscur udowadnia tylko że dobra gra się sprzeda i tyle. Oraz co najwyżej że duże studia AAA są nieefektywne i cierpią na przerost zatrudnienia. Ale to drugie jak zwykle spotka się z potężnym bóle dupy jak redukcje w korpo tylko przyśpieszą. 

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 14:46

Tak tak, jednej grze AA dobrze poszło to już "cała branża się zmieni", gracze "to i tamto". A może po prostu wystarczy robić dobre gry AAA które same się obronią?

Clair Obscur traktuje bardziej jako prztyczkę w nos wielkich korporacji które po prostu "piorą" olbrzymie pieniądze, a później wymyślają różne bzdury żeby to pranie (albo złe zarządzanie finansami) po prostu usprawiedliwiać. Po prostu pewne rzeczy o których już od lat mówiono doszły do skutku - gracze mają coraz większy wybór a "wielcy" spoczeli na laurach i myślą że każdy szajs z łatką AAA można już po prostu wciskać "konsumentom", a ci bedą to ślepo kupować... 

A jak wyjdzie GTA VI to zaś przez pół roku bedziemy słyszeć o "odrodzeniu branży AAA", zobaczycie...




