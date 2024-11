Xbox Game Pass z niespodzianką. Usługa wzbogacona o kolekcję odświeżonych platformówek

Trylogia przygód uroczego smoka.

Na początku listopada poznaliśmy siedem nowości, które trafią do Xbox Game Pass w pierwszej połowie miesiąca. Do usługi Microsoftu trafił już Metal Slug Tactics (Game Pass Ultimate, PC Game Pass), Go Mecha Ball (Game Pass Standard), Harold Halibut (Game Pass Standard), The Rewinder (Game Pass Standard), Turnip Boy Robs a Bank (Game Pass Standard) oraz Goat Simulator Remastered (Game Pass Ultimate, PC Game Pass). Dziś natomiast katalog wzbogaciła odświeżona trylogia kultowych platformówek – Spyro Reignited Trilogy.

Spyro Reignited Trilogy w Xbox Game Pass Zgodnie z informacjami przekazanymi w oficjalnym ogłoszeniu, już dzisiaj do PC Game Pass, Game Pass Standard i Game Pass Ultimate trafiło Spyro Reignited Trilogy. W skład pakietu wchodzi Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! oraz Spyro: Year of the Dragon. Gry te ukazały się pierwotnie w latach 1998-2000 na PlayStation. Posiadacz najbardziej płomiennego oddechu powraca! Spyro zieje ogniem i poraża rozbuchaną osobowością, ale tym razem robi to w jakości HD. Smok, który podgrzewa atmosferę jak żaden inny, powraca w kolekcji gier Spyro Reignited Trilogy. Wznieć płomień z trzema oryginalnymi produkcjami: Spyro the Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! i Spyro: Year of the Dragon. Zbadaj rozległe królestwa, odwiedź ogniste postacie i ponownie przeżyj wspaniałą przygodę w pełni jej niczym niezmąconej wspaniałości. Jeśli jakiemuś królestwu zagraża niebezpieczeństwo, jest tylko jeden smok, którego należy wezwać na ratunek. – brzmi opis zestawu.

Warto przypomnieć, że w połowie listopada z Xbox Game Pass zostaną usunięte następujące gry: Dicey Dungeons, Dungeons 4, Goat Simulator, Like a Dragon: Ishin!, Like a Dragon: The Man Who Erased His Name, Persona 5 Tactica oraz Somerville. Wczytywanie ramki mediów.

