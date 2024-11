Xbox Game Pass straci aż 8 gier z końcem listopada. Microsoft czyści bibliotekę

W zeszłym tygodniu Xbox Game Pass stracił 7 gier, w tym m.in. takie tytuły jak Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name czy Persona 5 Tactica. Okazuje się jednak, że to nie koniec złych wieści dla abonentów amerykańskiej firmy, którzy muszą przygotować się na kolejne czyszczenie biblioteki. Zgodnie z przekazanymi informacjami wraz z końcem listopada z usługi Microsoftu zniknie 8 kolejnych produkcji.