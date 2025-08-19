Pozytywne recenzje spadają do 53 procent. Graczom Dune: Awakening nie podoba się jeden element

Dune: Awakening miało być jednym z największych hitów 2025 roku, ale rzeczywistość szybko zweryfikowała oczekiwania. Survivalowe MMO studia Funcom po świetnym starcie traci zaufanie graczy, a recenzje na Steamie stają się coraz bardziej negatywne. To przede wszystkim efekt rozczarowania końcową zawartością gry, która zamiast zachęcać, skutecznie zniechęca do dalszej zabawy.

Dune: Awakening – problematyczny endgame

W pierwszym tygodniu od premiery Dune: Awakening mogło pochwalić się aż 87% pozytywnych recenzji. Obecnie wynik wygląda znacznie gorzej – w ujęciu ogólnym gra utrzymuje 73% ocen na plus, ale w ostatnich 30 dniach jedynie 53% graczy wystawiło jej przychylną opinię. To gwałtowny spadek, który wielu komentujących wiąże z nieudanym projektem endgame’u.