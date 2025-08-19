Pozytywne recenzje spadają do 53 procent. Graczom Dune: Awakening nie podoba się jeden element

Dune: Awakening miało być jednym z największych hitów 2025 roku, ale rzeczywistość szybko zweryfikowała oczekiwania. Survivalowe MMO studia Funcom po świetnym starcie traci zaufanie graczy, a recenzje na Steamie stają się coraz bardziej negatywne. To przede wszystkim efekt rozczarowania końcową zawartością gry, która zamiast zachęcać, skutecznie zniechęca do dalszej zabawy.
Dune: Awakening – problematyczny endgame
W pierwszym tygodniu od premiery Dune: Awakening mogło pochwalić się aż 87% pozytywnych recenzji. Obecnie wynik wygląda znacznie gorzej – w ujęciu ogólnym gra utrzymuje 73% ocen na plus, ale w ostatnich 30 dniach jedynie 53% graczy wystawiło jej przychylną opinię. To gwałtowny spadek, który wielu komentujących wiąże z nieudanym projektem endgame’u.
Twórcy obiecywali, że końcowa faza rozgrywki będzie oparta na dwóch filarach: politycznym systemie Landsraadu oraz Głębokiej Pustyni – strefie ryzyka, w której można zdobywać najlepsze surowce kosztem starć PvP. W praktyce jednak oba rozwiązania spotkały się z falą krytyki. Landsraad społeczność uznała za mało angażujący, a wyprawy na pustynię kończą się zazwyczaj utratą sprzętu i materiałów po atakach większych grup wrogich graczy.
GramTV przedstawia:
Choć Funcom stara się reagować, gracze uważają, że zmiany nie rozwiązują podstawowych problemów. Ostatni patch wprowadził możliwość zdobywania rzadkich zasobów także w bezpieczniejszych strefach PvE, co zmniejszyło konieczność odwiedzania Głębokiej Pustyni. Mimo to wielu użytkowników uważa, że fundamenty systemu endgame’u wymagają całkowitej przebudowy.
Część społeczności wciąż wierzy, że gra może odzyskać formę, jeśli deweloperzy zdecydują się na większe zmiany. Kluczowe będzie więc to, czy Funcom postawi na dalszy rozwój PvE i narracji, czy nadal będzie próbował balansować PvP z survivalem.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!