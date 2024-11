Xbox Game Pass straci jutro 7 gier. Głośne tytuły opuszczają usługę Microsoftu

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znajduje się m.in. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Wspomniana produkcja to poboczna odsłona cyklu Like a Dragon, której akcja dzieje się pomiędzy wydarzeniami przedstawionymi w Yakuza 6: The Song of Life i Yakuza: Like a Dragon. Nie jest to jednak jedyna dobrze oceniana gra, która opuści jutro usługę Microsoftu.