Gracze naprawiają Wuchang: Fallen Feathers. Mod przywraca historię po kontrowersyjnej łatce 1.5

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/08/18 12:10
0
0

Graczom nie spodobały się ostatnie zmiany wprowadzone przez Leenzee, więc postanowili wziąć sprawy w swoje ręce.

Najnowsza aktualizacja do gry Wuchang: Fallen Feathers oznaczona numerem 1.5, wywołała spore zamieszanie wśród graczy. Według wielu fanów zmiany wprowadzone przez studio Leenzee zrujnowały fabułę i immersję, przez co oceny na Steam, które już wcześniej były na poziomie “mieszane”, zaczęły spadać jeszcze szybciej.

Wuchang: Fallen Feathers
Wuchang: Fallen Feathers

Nowy mod do Wuchang: Fallen Feathers ratuje fabułę

Największe kontrowersje budzą modyfikacje w starciach z bossami. Zamiast ich pokonywać, gracze mogą teraz jedynie “wyczerpać” przeciwników, co zdaniem społeczności całkowicie burzy spójność fabularną i odbiera sens motywacjom części postaci. Niektórzy recenzenci na Steamie twierdzą wręcz, że twórcy poświęcili oryginalną wizję gry, by przypodobać się głośnej, nacjonalistycznej mniejszości.

Co ciekawe, w oficjalnych notkach do łatki studio Leenzee wspomniało jedynie o “balansie, poprawkach błędów, dodaniu kwestii głosowych do uzupełnienia historii oraz kilku dialogach NPC”. O drastycznych zmianach fabularnych nie padło ani jedno słowo.

Na reakcję społeczności nie trzeba było długo czekać. Już 15 sierpnia na Steamie pojawił się fanowski mod zatytułowany ”Rollback censorship patch – STEAM”, którego celem jest cofnięcie wszystkich kontrowersyjnych zmian. Autor moda poinformował:

Patch 1.5 drastycznie obniża jakość rozgrywki. Większość późniejszych bossów, NPC i wrogów nie umiera, lecz zostaje wyczerpana, a zamiast istotnych kwestii fabularnych pojawia się puste gadanie. Ta łatka zniszczyła opowieść i immersję.

GramTV przedstawia:

Modyfikacja w zaledwie kilka dni zbliżyła się do granicy tysiąca pobrań, a gracze w komentarzach nie kryją wdzięczności. Jeden z użytkowników napisał:

Dziękuję. Nienawidzę, gdy artystyczna integralność jest po raz kolejny poświęcana na ołtarzu polityki.

Mod pojawił się już także na Nexus Mods skąd możecie go pobrać. Skorzystaliście już z modyfikacji?

Tagi:

News
PC
Steam
gra akcji
RPG
mody
mod
modyfikacje
modderzy
fabuła
zmiany
soulslike
PC Steam
Nexus Mods
Wuchang: Fallen Feathers
RPG akcji
aktualizacja gry
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

