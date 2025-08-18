Nowy symulator od twórców SnowRunnera. Docked przeniesie graczy do świata portów

Saber Interactive, znane z tytułów takich jak SnowRunner i RoadCraft, zapowiedziało kolejną produkcję, Docked . Symulator przeniesie graczy w realia pracy w porcie, gdzie wcielą się w rolę głównego operatora. Deweloperzy udostępnili już pierwszy zwiastun ujawniający tytuł.

Praca w porcie nigdy się nie kończy. Jego obsługa spoczywa na twoich barkach, twoim zadaniem będzie więc nadzorowanie codziennych operacji, rozbudowa infrastruktury stworzonej przez twojego ojca i uporanie się ze skutkami niszczycielskiego huraganu. Gdy przypłyną statki, wyładujesz ciężkie ładunki. Gdy podjadą ciężarówki z platformami, wyślesz niezbędne materiały i leki tym, którzy potrzebują ich najbardziej. Przeprowadzaj naprawy na czas i serwisuj potężny sprzęt, by rozwijać swoją działalność – uczyń ze swojego portu prawdziwą bezpieczną przystań. – czytamy w opisie gry na Steamie.

W Docked gracze będą odpowiedzialni za obsługę portu, co obejmuje prowadzenie ciężarówek i gigantycznych dźwigów do transportu ładunków . Rozgrywka wykracza poza samo kierowanie – istotne będzie również naprawianie uszkodzonego sprzętu oraz reagowanie na niespodziewane zdarzenia.

Tytuł zawierać będzie też elementy zarządzania finansami, wymagając podpisywania kontraktów i tworzenia rentownych łańcuchów logistycznych, by generować zysk. Możliwa będzie również rozbudowa portu o nowy sprzęt, co otworzy drogę do bardziej lukratywnych zleceń.

Docked nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Jest to tytuł przeznaczony wyłącznie dla jednego gracza, który dostępny będzie na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Poniżej zwiastun zapowiadający produkcję.