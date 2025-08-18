Zaloguj się lub Zarejestruj

Borderlands 4 z nowym materiałem. Twórcy pokazują postać wyróżniającą się w nietypowy sposób

Mikołaj Berlik
2025/08/18 10:00
0
0

Nowe wideo prezentuje projekt postaci.

Gearbox kontynuuje odsłanianie szczegółów dotyczących Borderlands 4. Najnowszy materiał wideo koncentruje się na Amonie – jednym z nowych Vault Hunterów – i wyjaśnia inspiracje stojące za jego projektem. Twórcy opisują go jako postać o „grubym i ciężkim” charakterze, którego zbroja i sylwetka podkreślają solidność.

Borderlands 4
Borderlands 4

Borderlands 4 – Amon kolejną ujawnioną postacią

Amon nosi tytuł Forgeknighta, co bezpośrednio wiąże się z jego zdolnością do tworzenia własnych broni. Jego umiejętności i efekty wizualne mają sprawiać wrażenie masywnych i mocarnych, a sam kształt postaci opisywany jest jako pięciokąt symbolizujący pięć filarów wytrzymałości. Wideo prezentuje także jego akcje specjalne, pasywne bonusy oraz krótki filmik fabularny.

Po szczegółowej prezentacji Amon’a, do ujawnienia pozostały już tylko opcje personalizacji oraz ostatni Vault Hunter – Harlowe z rodziny Traunt, która wkrótce otrzyma własny materiał. Według zapowiedzi jej umiejętności będą bazować na manipulacji grawitacją.

Amon wychował się w sekcie czczącej potwory z Vaultu – aż do momentu, gdy Vault został otwarty, a stworzenie zwróciło się przeciwko wszystkim, których kochał. Jako jedyny ocalały poświęcił swoje życie na poszukiwanie i zabijanie jak największej liczby tych bestii. Amon, wojownik-poeta, jest introspektywny i niezachwiany w wypełnianiu swoich obowiązków, ale pomimo swojego surowego wyglądu ma ciepłe usposobienie i często zabawia swoich towarzyszy broni opowieściami i radami zdobytymi podczas swoich podróży.

GramTV przedstawia:

Premiera Borderlands 4 odbędzie się 12 września na Xbox Series X/S, PS5 i PC. Gracze Nintendo Switch 2 będą musieli poczekać do 3 października. Jeden z wcześniejszych materiałów od Gearbox wyśmiewał branżę gier.

