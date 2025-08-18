Borderlands 4 z nowym materiałem. Twórcy pokazują postać wyróżniającą się w nietypowy sposób

Gearbox kontynuuje odsłanianie szczegółów dotyczących Borderlands 4. Najnowszy materiał wideo koncentruje się na Amonie – jednym z nowych Vault Hunterów – i wyjaśnia inspiracje stojące za jego projektem. Twórcy opisują go jako postać o „grubym i ciężkim” charakterze, którego zbroja i sylwetka podkreślają solidność.

Borderlands 4 – Amon kolejną ujawnioną postacią

Amon nosi tytuł Forgeknighta, co bezpośrednio wiąże się z jego zdolnością do tworzenia własnych broni. Jego umiejętności i efekty wizualne mają sprawiać wrażenie masywnych i mocarnych, a sam kształt postaci opisywany jest jako pięciokąt symbolizujący pięć filarów wytrzymałości. Wideo prezentuje także jego akcje specjalne, pasywne bonusy oraz krótki filmik fabularny.