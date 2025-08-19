Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa gra twórców Psychonauts 2 z kolejnymi materiałami. Double Fine szykuje perełkę końcówki roku

Mikołaj Berlik
2025/08/19 20:06
0
0

Zobaczyliśmy film z Keeper.

Podczas pre-show mogliśmy zobaczyć świeże fragmenty rozgrywki z Keeper. Produkcja stawia na unikalny pomysł – sterowanie latarnią i eksplorację różnorodnych lokacji. W trakcie przygody towarzyszyć nam będzie ptak, a wspólnie z nim rozwiążemy zagadki otwierające nowe ścieżki.

Keeper
Keeper

Keeper – nietypowa opowieść od Double Fine

Twórcy podkreślają, że gra nie zawiera dialogów ani narracji głosowej. Zamiast tego skupia się na podziwianiu przyrody i odkrywaniu znaczenia przemiany świata. Podróż przez krainy pełne metamorfozy ma nieść ze sobą klimat tajemnicy i kontemplacji, co mocno odróżnia Keeper od klasycznych gier przygodowych.

GramTV przedstawia:

Keeper zadebiutuje 17 października na PC oraz Xbox Series X|S. Gra będzie dostępna także w ramach usługi Xbox Game Pass, co z pewnością zwiększy jej zasięg. Połączenie autorskiej wizji Double Fine i niecodziennego podejścia do opowiadania historii sprawia, że tytuł może stać się jedną z najoryginalniejszych propozycji tej jesieni.

Tagi:

News
PC
Steam
gamescom
Gamescom Opening Night Live
Keeper
Gamescom 2025
