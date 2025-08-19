Nowa gra twórców Psychonauts 2 z kolejnymi materiałami. Double Fine szykuje perełkę końcówki roku

Podczas pre-show mogliśmy zobaczyć świeże fragmenty rozgrywki z Keeper. Produkcja stawia na unikalny pomysł – sterowanie latarnią i eksplorację różnorodnych lokacji. W trakcie przygody towarzyszyć nam będzie ptak, a wspólnie z nim rozwiążemy zagadki otwierające nowe ścieżki.

Keeper – nietypowa opowieść od Double Fine

Twórcy podkreślają, że gra nie zawiera dialogów ani narracji głosowej. Zamiast tego skupia się na podziwianiu przyrody i odkrywaniu znaczenia przemiany świata. Podróż przez krainy pełne metamorfozy ma nieść ze sobą klimat tajemnicy i kontemplacji, co mocno odróżnia Keeper od klasycznych gier przygodowych.