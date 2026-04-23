Nowa gra twórców Psychonauts trafia do Game Passa. Kiln już dostępne

Tak jak informowaliśmy dwa dni temu, właśnie dziś swoją premierę ma Kiln – najnowsza gra od studia Double Fine Productions, znanego z serii Psychonauts. Tytuł jest już dostępny w usługach Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass.

O czym jest Kiln?

Kiln to nietypowa bijatyka, w której gracze najpierw własnoręcznie lepią gliniane naczynia, a następnie tchną w nie życie, by stoczyć walkę. Rozmiar i kształt stworzonego garnka bezpośrednio wpływają na jego statystyki, takie jak siła, zasięg czy mobilność. Głównym zadaniem jest zebranie odpowiedniej ilości wody, która pozwoli ugasić ogień w piecu drużyny przeciwnej.