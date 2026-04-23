Nowa gra twórców Psychonauts trafia do Game Passa. Kiln już dostępne

Nietypowa bijatyka od Double Fine z dzisiejszym debiutem.
Tak jak informowaliśmy dwa dni temu, właśnie dziś swoją premierę ma Kiln – najnowsza gra od studia Double Fine Productions, znanego z serii Psychonauts. Tytuł jest już dostępny w usługach Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass.
O czym jest Kiln?
Kiln to nietypowa bijatyka, w której gracze najpierw własnoręcznie lepią gliniane naczynia, a następnie tchną w nie życie, by stoczyć walkę. Rozmiar i kształt stworzonego garnka bezpośrednio wpływają na jego statystyki, takie jak siła, zasięg czy mobilność. Głównym zadaniem jest zebranie odpowiedniej ilości wody, która pozwoli ugasić ogień w piecu drużyny przeciwnej.
Do odkrycia jest mnóstwo różnych rozmiarów i kombinacji, z których każda ma unikalne zdolności i ataki, a także oferuje nowe i zaskakujące sposoby rozgrywki. Współpracujcie, aby znaleźć najlepszą kombinację garnków i stylów gry, które pozwolą wam przebić się przez linie wroga i zebrać wystarczającą ilość wody, by ugasić płomienie w piecu przeciwnika — czy wasza drużyna ma to, czego potrzeba, by ukształtować i rozbić sobie drogę do zwycięstwa? Gdy pole bitwy pokryje się rozbitymi fragmentami zarówno sojuszników, jak i wrogów, wasze umiejętności walki wręcz i świetna praca zespołowa będą niezbędne, by zapewnić zwycięstwo.
Kiln zmierza na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Według danych ze Steam, gra staje się dostępna o 16:00 czasu polskiego. W regularnej sprzedaży gra kosztuje 79 zł. Twórcy zapowiedzieli już darmowe aktualizacje po premierze, w tym nowe mapy do walk.
