Arc Raiders ma poważny problem. Gracze masowo duplikują przedmioty i psują ekonomię gry

Nowe śledztwo youtubera pokazuje skalę exploitów, które od tygodni destabilizują rozgrywkę w sieciowym shooterze Embark Studios.

Arc Raiders od premiery zmaga się z problemem duplikowania przedmiotów, jednak najnowsze materiały społeczności sugerują, że skala zjawiska może być znacznie większa, niż przypuszczano. Na problem zwrócił uwagę youtuber The Gaming Merchant, który postanowił sprawdzić, jak nielegalne metody zdobywania wyposażenia wpływają na serwery PvP oraz doświadczenia zwykłych graczy. Arc Raiders – ogromne problemy W trakcie swoich testów twórca regularnie trafiał na graczy wyposażonych w ogromne ilości rzadkiego sprzętu oraz najlepszych modyfikacji broni. Samo posiadanie wartościowego wyposażenia nie wzbudziłoby podejrzeń, jednak sytuacja zmieniła się po spotkaniu z graczem, który po wyeliminowaniu przeciwnika wyrzucił na ziemię pokaźny stos cennych karabinów Bobcat, chwaląc się jeszcze większym zapasem przechowywanym w magazynie.

Dalsze poszukiwania doprowadziły do grup na Facebooku i Discordzie, gdzie część użytkowników miała oferować sprzedaż wyposażenia za prawdziwe pieniądze. Choć takie działania naruszają regulamin gry, ich obecność sugeruje, że problem wykracza poza pojedyncze błędy związane z duplikowaniem przedmiotów. Według ustaleń część procederu ma odbywać się na azjatyckich serwerach, gdzie łatwiej organizować wymianę przedmiotów między graczami. Skopiowany ekwipunek może być następnie przenoszony do innych regionów, co dodatkowo utrudnia walkę z problemem.

GramTV przedstawia:

Sytuacja jest szczególnie dotkliwa dla osób nastawionych na PvP. W grze, której fundamentem jest zdobywanie i utrzymywanie cennych łupów, masowe pojawianie się skopiowanego wyposażenia podważa sens ekonomii oraz progresji. Część społeczności zaczyna więc popierać obowiązkowe resety postępów, które mogłyby pomóc w odbudowie równowagi. Na koniec wspomnijmy, że Arc Raiders jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. ARC Raiders na konsoli Nintendo. Ale nie chodzi o Switcha