Double Fine świętuje premierę „garncarskiej bijatyki” nowym zwiastunem. Debiut Kiln już za 2 dni

Premiera najnowszej produkcji od Double Fine, zatytułowanej Kiln, zbliża się wielkimi krokami. Z okazji debiutu zaplanowanego na 23 kwietnia, twórcy udostępnili zwiastun premierowy, który przybliża nam założenia rozgrywki tego tytułu.

Kiln – opis gry

W Kiln wcielamy się w ducha zamieszkującego gliniane naczynia. Rozgrywka skupia się na starciach 4v4, w których gracze wykorzystują ulepione formy do walki z przeciwnikami. W tytule mamy swobodę w personalizacji naczyń oraz wykorzystywanie specjalnych umiejętności, co przy unikalnej, nieco abstrakcyjnej oprawie wizualnej, zapowiada sporo dynamicznej akcji.