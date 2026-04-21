Double Fine świętuje premierę „garncarskiej bijatyki” nowym zwiastunem. Debiut Kiln już za 2 dni

Premiera najnowszej produkcji od Double Fine, zatytułowanej Kiln, zbliża się wielkimi krokami. Z okazji debiutu zaplanowanego na 23 kwietnia, twórcy udostępnili zwiastun premierowy, który przybliża nam założenia rozgrywki tego tytułu.
Kiln – opis gry
W Kiln wcielamy się w ducha zamieszkującego gliniane naczynia. Rozgrywka skupia się na starciach 4v4, w których gracze wykorzystują ulepione formy do walki z przeciwnikami. W tytule mamy swobodę w personalizacji naczyń oraz wykorzystywanie specjalnych umiejętności, co przy unikalnej, nieco abstrakcyjnej oprawie wizualnej, zapowiada sporo dynamicznej akcji.
Kiln to pełna mocy gra fantasy o tematyce garncarskiej, która celebruje zarówno kreatywność, jak i destrukcję: radość płynącą zarówno z tworzenia pięknych przedmiotów, jak i z rozbijania ich na drobne kawałki. Stwórz swoje naczynie, zaproś znajomych i dołącz do drużyny barwnych duchów, które zmierzą się ze sobą na internetowych arenach, gdzie ceramiczne dzieła ulepione na kole garncarskim staną się postaciami, którymi poprowadzisz do walki.
Kształt twoich naczyń wpływa na ich właściwości i styl gry. Czy będą duże, czy małe? Szerokie, czy wysokie? Czy stworzysz talerz, dzbanek, filiżankę czy miskę?
Kiln zadebiutuje już za dwa dni, czyli 23 kwietnia. Produkcja trafi do użytkowników PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra od pierwszego dnia zasili bibliotekę usługi Game Pass. Double Fine stojące za tytułem stworzyło w przeszłości m.in. serięPsychonauts oraz grę przygodową Keeper.
