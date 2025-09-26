Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa aktualizacja Borderlands 4 rozczarowuje. Gra działa po łatce gorzej

Patrycja Pietrowska
2025/09/26 11:15
Borderlands 4 znów ma problemy.

Mimo że Borderlands 4 cieszy się sporą popularnością, gra od samego początku zmagała się z poważnymi problemami z wydajnością, co zaowocowało zaledwie „mieszanymi” opiniami na platformie Steam. Deweloperzy udostępnili niedawno dużą aktualizację, która miała usunąć szereg błędów. Natomiast krótko po opublikowaniu ostatniego, najnowszego update’u, wielu użytkowników zaczęło zgłaszać, że wydajność ich komputerów w grze jest gorsza niż przed patchem.

Borderlands 4
Borderlands 4

Borderlands 4 – po aktualizacji gra działa gorzej u niektórych graczy

Doniesienia o obniżonej liczbie klatek na sekundę i zacinaniu się pojawiły się na Steamie, Reddicie i platformie X. Choć część użytkowników faktycznie odnotowała poprawę, a inni nie zauważyli różnicy, przeważa liczba tych, którzy doświadczają pogorszenia się płynności rozgrywki.

Studio Gearbox szybko zareagowało na te nieprzychylne głosy, które pojawiły się zaledwie kilka godzin po udostępnieniu łatki. W oświadczeniu wydanym na platformie X, Gearbox wyjaśniło, że problemy z zacinaniem się powinny zostać wyeliminowane z czasem, ponieważ shadery nadal kompilują się w tle podczas grania. W ramach rozwiązania tymczasowego, studio zaleciło graczom, aby ci, którzy po piętnastu minutach ciągłej rozgrywki wciąż doświadczają problemów, wyczyścili pamięć podręczną shaderów zgodnie z zaleceniami producenta ich kart graficznych.

Otrzymaliśmy zgłoszenia, że niektórzy gracze doświadczają spadku stabilności po pobraniu dzisiejszej aktualizacji.

Problemy z przycinaniem powinny ustąpić z czasem, gdy w tle będą kompilowane shadery podczas rozgrywki. Jeśli jednak po 15 minutach nieprzerwanej gry problemy nadal występują, możesz wyczyścić pamięć podręczną shaderów, korzystając z zalecanej metody udostępnionej przez producenta Twojej karty graficznej.

GramTV przedstawia:

Poza kontrowersyjnymi zmianami wydajności, nowa aktualizacja wprowadza szereg istotnych poprawek do mechanik gry i zawartości. Ponadto dokonano szeregu ulepszeń w ekwipunku, w tym uaktualniono broń Vladof Atling Gun. Pojawił się też nowy Weekly Big Encore Boss w trudniejszym wariancie z bardziej satysfakcjonującymi nagrodami.

Przypomnijmy, że Borderlands 4 trafił na PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera gry miała miejsce 11 września 2025 roku.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/fps/borderlands-4s-latest-patch-triggers-a-flurry-of-performance-complaints-but-gearbox-says-new-stuttering-problems-should-resolve-over-time-as-the-shaders-continue-to-compile/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

