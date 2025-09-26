Nowa aktualizacja Borderlands 4 rozczarowuje. Gra działa po łatce gorzej

Borderlands 4 znów ma problemy.

Studio Gearbox szybko zareagowało na te nieprzychylne głosy, które pojawiły się zaledwie kilka godzin po udostępnieniu łatki. W oświadczeniu wydanym na platformie X, Gearbox wyjaśniło, że problemy z zacinaniem się powinny zostać wyeliminowane z czasem, ponieważ shadery nadal kompilują się w tle podczas grania. W ramach rozwiązania tymczasowego, studio zaleciło graczom, aby ci, którzy po piętnastu minutach ciągłej rozgrywki wciąż doświadczają problemów, wyczyścili pamięć podręczną shaderów zgodnie z zaleceniami producenta ich kart graficznych. Otrzymaliśmy zgłoszenia, że niektórzy gracze doświadczają spadku stabilności po pobraniu dzisiejszej aktualizacji. Problemy z przycinaniem powinny ustąpić z czasem, gdy w tle będą kompilowane shadery podczas rozgrywki. Jeśli jednak po 15 minutach nieprzerwanej gry problemy nadal występują, możesz wyczyścić pamięć podręczną shaderów, korzystając z zalecanej metody udostępnionej przez producenta Twojej karty graficznej.

Poza kontrowersyjnymi zmianami wydajności, nowa aktualizacja wprowadza szereg istotnych poprawek do mechanik gry i zawartości. Ponadto dokonano szeregu ulepszeń w ekwipunku, w tym uaktualniono broń Vladof Atling Gun. Pojawił się też nowy Weekly Big Encore Boss w trudniejszym wariancie z bardziej satysfakcjonującymi nagrodami. Przypomnijmy, że Borderlands 4 trafił na PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera gry miała miejsce 11 września 2025 roku. Wczytywanie ramki mediów.

