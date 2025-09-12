Zaloguj się lub Zarejestruj

Borderlands 4 ma problemy na Steamie. Gracze skarżą się na wydajność

Jakub Piwoński
2025/09/12 08:30
Co na to Gearbox?

12 września to premiera wyczekiwanego Borderlands 4. Nie obyło się jednak bez komplikacji. Choć gra zbiera pozytywne recenzje krytyków, na Steamie mierzy się z falą negatywnych opinii. Już w dniu debiutu setki graczy zgłosiło poważne problemy z wydajnością, a średnia ocen spadła poniżej 50%. Obecnie produkcja ma jedynie mieszane recenzje przy blisko 6000 głosach.

Borderlands 4
Borderlands 4

Borderlands 4 z problemami na start

Popularność gry była bezdyskusyjna – zaledwie godzinę po premierze na Steamie jednocześnie bawiło się w nią ponad 148 tys. graczy. Niestety, wielu z nich doświadczało przycięć, spadków liczby klatek do 20–30 FPS czy problemów z wczytywaniem. Co ciekawe, nawet osoby wystawiające pozytywne opinie często zwracały uwagę, że Borderlands 4 działa gorzej, niż się spodziewali.

Wśród graczy pojawiły się teorie dotyczące przyczyn problemów. Najczęściej wskazywany jest Unreal Engine 5, na którym działa Borderlands 4. Choć technologia pozwala na tworzenie efektownej grafiki, bywa krytykowana za niestabilne działanie w innych produkcjach, m.in. Lords of the Fallen czy Wuchang: Fallen Feathers.

Sporo kontrowersji wzbudza także obecność Denuvo, które zostało potwierdzone tuż przed premierą. To zabezpieczenie DRM ma chronić grę przed piractwem, jednak od lat oskarżane jest o obniżanie wydajności. W przeszłości presja społeczności sprawiała już, że niektóre gry rezygnowały z Denuvo – czy podobny los spotka Borderlands 4, pozostaje na razie kwestią otwartą. Czekamy na rozwój wydarzeń oraz na kolejne recenzje. Niewykluczone, że Gearbox zareguje łatką.

Źródło:https://gamerant.com/borderlands-4-steam-performance-problems-mixed-reviews/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
2
Niakadan
Gramowicz
Dzisiaj 08:52

No i  sumie też silnik gry UE 5 gdzie też często się słyszy że większość gier na silniku UE 5 toż ma problemy z wydajnością 

Niakadan
Gramowicz
Dzisiaj 08:51

Wszystko jasne czemu tylko teraz pytanie ile % to winna twórców gry a ile % to przez Denuovo, a każdy kto zna Denuovo to wie że potrafi zepsuć optymalizacje grier  fajnie że anty pirackie to jest ale no, fajnie jakby nie psuło optymalizacji gier tyle lat minęło a dalej to psuje optymalizacje gier.




