Borderlands 4 ma problemy na Steamie. Gracze skarżą się na wydajność

12 września to premiera wyczekiwanego Borderlands 4. Nie obyło się jednak bez komplikacji. Choć gra zbiera pozytywne recenzje krytyków, na Steamie mierzy się z falą negatywnych opinii. Już w dniu debiutu setki graczy zgłosiło poważne problemy z wydajnością, a średnia ocen spadła poniżej 50%. Obecnie produkcja ma jedynie mieszane recenzje przy blisko 6000 głosach.

Borderlands 4 z problemami na start

Popularność gry była bezdyskusyjna – zaledwie godzinę po premierze na Steamie jednocześnie bawiło się w nią ponad 148 tys. graczy. Niestety, wielu z nich doświadczało przycięć, spadków liczby klatek do 20–30 FPS czy problemów z wczytywaniem. Co ciekawe, nawet osoby wystawiające pozytywne opinie często zwracały uwagę, że Borderlands 4 działa gorzej, niż się spodziewali.