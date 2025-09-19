Borderlands 4 doczekało się dużej łatki. Twórcy skupili się na stabilności gry

Gearbox udostępnił nową aktualizację do Borderlands 4, skupiającą się głównie na stabilności gry. Patch o wielkości około 800 MB nie wprowadza żadnych poprawek wydajności, ale usuwa szereg błędów powodujących zawieszanie się gry.

Borderlands 4 – co zmienia aktualizacja?

Według listy zmian łatka usuwa crashe związane z animacjami, dźwiękiem i sprawdzaniem kolizji, a także rozwiązuje problemy z GPU. Twórcy naprawili też błąd w misji „Talk to Zadra”, który uniemożliwiał jej ukończenie, jeśli gracz wychodził z gry w trakcie dialogu.