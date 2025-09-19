Borderlands 4 doczekało się dużej łatki. Twórcy skupili się na stabilności gry

Gearbox udostępnił nową aktualizację do Borderlands 4, skupiającą się głównie na stabilności gry. Patch o wielkości około 800 MB nie wprowadza żadnych poprawek wydajności, ale usuwa szereg błędów powodujących zawieszanie się gry.
Borderlands 4 – co zmienia aktualizacja?
Według listy zmian łatka usuwa crashe związane z animacjami, dźwiękiem i sprawdzaniem kolizji, a także rozwiązuje problemy z GPU. Twórcy naprawili też błąd w misji „Talk to Zadra”, który uniemożliwiał jej ukończenie, jeśli gracz wychodził z gry w trakcie dialogu.
Usprawniono także działanie Reward Center, które mogło przestać działać po odebraniu nagród z Gilded Glory Pack. Dodatkowo zaktualizowano pule łupów, aby broń z Gilded Glory Pack nie pojawiała się w zwykłych skrzyniach, a komunikaty „Doesn’t own DLC” nie były błędnie wyświetlane przy standardowym ekwipunku.
GramTV przedstawia:
Choć aktualizacja nie poprawia wydajności, Gearbox potwierdził, że jest świadomy problemów z płynnością i traktuje je priorytetowo. Możliwe więc, że w kolejnych tygodniach pojawi się patch skupiający się na optymalizacji.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!