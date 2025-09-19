Zaloguj się lub Zarejestruj

Borderlands 4 doczekało się dużej łatki. Twórcy skupili się na stabilności gry

Mikołaj Berlik
2025/09/19 15:00
0
0

Gearbox wydał pierwszy patch.

Gearbox udostępnił nową aktualizację do Borderlands 4, skupiającą się głównie na stabilności gry. Patch o wielkości około 800 MB nie wprowadza żadnych poprawek wydajności, ale usuwa szereg błędów powodujących zawieszanie się gry.

Borderlands 4
Borderlands 4

Borderlands 4 – co zmienia aktualizacja?

Według listy zmian łatka usuwa crashe związane z animacjami, dźwiękiem i sprawdzaniem kolizji, a także rozwiązuje problemy z GPU. Twórcy naprawili też błąd w misji „Talk to Zadra”, który uniemożliwiał jej ukończenie, jeśli gracz wychodził z gry w trakcie dialogu.

Usprawniono także działanie Reward Center, które mogło przestać działać po odebraniu nagród z Gilded Glory Pack. Dodatkowo zaktualizowano pule łupów, aby broń z Gilded Glory Pack nie pojawiała się w zwykłych skrzyniach, a komunikaty „Doesn’t own DLC” nie były błędnie wyświetlane przy standardowym ekwipunku.

GramTV przedstawia:

Choć aktualizacja nie poprawia wydajności, Gearbox potwierdził, że jest świadomy problemów z płynnością i traktuje je priorytetowo. Możliwe więc, że w kolejnych tygodniach pojawi się patch skupiający się na optymalizacji.

Aktualizacja zostanie pobrana automatycznie przy kolejnym uruchomieniu Steama. Pełną listę zmian można znaleźć w oficjalnych notkach Gearbox. Przed łatką twórcy udzielili graczom kilku “kontrowersyjnych” rad.

Źródło:https://www.dsogaming.com/patches/borderlands-4-september-18th-update-released-full-patch-notes/

Tagi:

News
PC
aktualizacja
Gearbox Software
Gearbox
Borderlands
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Borderlands 4
aktualizacja gry
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112