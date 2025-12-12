Zaloguj się lub Zarejestruj

Darmowa aktualizacja po wielkim zwycięstwie. Nowa lokacja i tryb foto w Clair Obscur: Expedition 33

Patrycja Pietrowska
2025/12/12 08:00
Po historycznym triumfie na TGA gra dostaje ogromny update.

Clair Obscur: Expedition 33 całkowicie zdominowało galę The Game Awards 2025, zgarniając 9 statuetek, w tym najważniejszą – Gry Roku. Za sprawą ogłoszenia dokonanego na gali studio Sandfall Interactive udostępniło natychmiastowo dużą aktualizację. „Thank You Update” jest już dostępne za darmo w ramach podziękowania dla graczy wspierających projekt.

Clair Obscur: Expedition 33 z darmowym „Thank You Update”

Jednym z elementów darmowej zawartości jest zupełnie nowy obszar do eksploracji nazwany Verso's Drafts. W przeciwieństwie do reszty świata gry, jest to wyjątkowo barwna kraina, pełna magicznych stworzeń. Zgodnie z informacjami ujawnionymi w poście na blogu PlayStation, wygląd i estetyka tego miejsca są inspirowane wspomnieniami z dzieciństwa postaci Verso.

Nowa lokacja skrywa również bogactwo elementów do odblokowania. Gracze mogą zdobyć nową broń o wyglądzie przypominającym dziecięce zabawki, na przykład wspomniana została kosa stylizowana na laskę cukrową. Dodatkowo, w nowej strefie można znaleźć 16 dodatkowych Luminas. Uaktualnienie wzbogaca także możliwości personalizacji wyglądu bohatera. Wśród nowości znajdują się fryzury i elementy ubioru.

Ponadto, ku uciesze entuzjastów dokumentowania swoich przygód, aktualizacja wprowadza do gry nowy, zaawansowany Tryb Fotograficzny. Studio Sandfall zadbało o to, aby tryb ten był bardzo swobodny i dogłębny, dając graczom pełną kontrolę. Można go używać zarówno w trakcie dynamicznych starć, jak i podczas przerywników filmowych. Gracze mają do dyspozycji 33 filtry, a także możliwość zmiany pola widzenia, gradacji kolorów czy oświetlenia.

Będzie można korzystać z tego także w trakcie przerywników filmowych – spodziewamy się, że gracze wykorzystają to w bardzo kreatywny sposób. Dzięki kamerze w trybie fotograficznym można poruszać się na dowolną odległość, bez kolizji. Zespół chciał dać graczom pełny dostęp, co oznacza, że można dotrzeć do nietypowych miejsc, nawet pod mapę, czyli w pewien sposób zajrzeć za kulisy. – wyjaśnia Florien Torres z Sandfall Interactive.

Clair Obscur: Expedition 33 zadebiutowało 24 kwietnia 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja Clair Obscur: Expedition 33 - C’est magnifique!

Źródło:https://www.thegamer.com/clair-obscur-expedition-33-update-shadow-drop/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

