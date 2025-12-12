Darmowa aktualizacja po wielkim zwycięstwie. Nowa lokacja i tryb foto w Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 całkowicie zdominowało galę The Game Awards 2025, zgarniając 9 statuetek, w tym najważniejszą – Gry Roku. Za sprawą ogłoszenia dokonanego na gali studio Sandfall Interactive udostępniło natychmiastowo dużą aktualizację. „Thank You Update” jest już dostępne za darmo w ramach podziękowania dla graczy wspierających projekt.

Clair Obscur: Expedition 33 z darmowym „Thank You Update”

Jednym z elementów darmowej zawartości jest zupełnie nowy obszar do eksploracji nazwany Verso's Drafts. W przeciwieństwie do reszty świata gry, jest to wyjątkowo barwna kraina, pełna magicznych stworzeń. Zgodnie z informacjami ujawnionymi w poście na blogu PlayStation, wygląd i estetyka tego miejsca są inspirowane wspomnieniami z dzieciństwa postaci Verso.