Darmowa aktualizacja po wielkim zwycięstwie. Nowa lokacja i tryb foto w Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 z darmowym „Thank You Update”
Jednym z elementów darmowej zawartości jest zupełnie nowy obszar do eksploracji nazwany Verso's Drafts. W przeciwieństwie do reszty świata gry, jest to wyjątkowo barwna kraina, pełna magicznych stworzeń. Zgodnie z informacjami ujawnionymi w poście na blogu PlayStation, wygląd i estetyka tego miejsca są inspirowane wspomnieniami z dzieciństwa postaci Verso.
Nowa lokacja skrywa również bogactwo elementów do odblokowania. Gracze mogą zdobyć nową broń o wyglądzie przypominającym dziecięce zabawki, na przykład wspomniana została kosa stylizowana na laskę cukrową. Dodatkowo, w nowej strefie można znaleźć 16 dodatkowych Luminas. Uaktualnienie wzbogaca także możliwości personalizacji wyglądu bohatera. Wśród nowości znajdują się fryzury i elementy ubioru.
Ponadto, ku uciesze entuzjastów dokumentowania swoich przygód, aktualizacja wprowadza do gry nowy, zaawansowany Tryb Fotograficzny. Studio Sandfall zadbało o to, aby tryb ten był bardzo swobodny i dogłębny, dając graczom pełną kontrolę. Można go używać zarówno w trakcie dynamicznych starć, jak i podczas przerywników filmowych. Gracze mają do dyspozycji 33 filtry, a także możliwość zmiany pola widzenia, gradacji kolorów czy oświetlenia.
Będzie można korzystać z tego także w trakcie przerywników filmowych – spodziewamy się, że gracze wykorzystają to w bardzo kreatywny sposób. Dzięki kamerze w trybie fotograficznym można poruszać się na dowolną odległość, bez kolizji. Zespół chciał dać graczom pełny dostęp, co oznacza, że można dotrzeć do nietypowych miejsc, nawet pod mapę, czyli w pewien sposób zajrzeć za kulisy. – wyjaśnia Florien Torres z Sandfall Interactive.
