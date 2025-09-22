Zaloguj się lub Zarejestruj

Borderlands 4 radzi sobie całkiem nieźle. Sprzedano ponad 2,5 mln egzemplarzy gry od premiery

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/22 20:00
0
0

Pomimo sporych kontrowersji, tytuł od studia Gearbox, Borderlands 4, sprzedaje się bardzo dobrze.

Borderlands 4 to kolejna odsłona bestsellerowego cyklu looter shooterów ponownie okazała się dużym sukcesem dla studia Gearbox oraz wydawcy Take-Two Interactive. Z danych firmy Alinea Analytics, opublikowanych przez serwis GamesIndustry wynika, że od premiery, która miała miejsce 12 września, grę uruchomiło już ponad 2,5 miliona graczy, którzy eksplorowali planetę Kairos. Szczególnie dobrze tytuł radzi sobie na Steamie, gdzie sprzedaż przekroczyła 1,3 miliona kopii, co przełożyło się na około 80 milionów dolarów przychodu.

Borderlands 4
Borderlands 4

Borderlands 4 sprzedaje się dobrze pomimo kontrowersji

Warto podkreślić, że taki wynik osiągnięto mimo początkowej krytyki dotyczącej wydajności wersji PC. Sprawa zaszła tak daleko, że szef Gearboxa, Randy Pitchford, w mediach społecznościowych sugerował niezadowolonym graczom… składanie wniosków o zwrot pieniędzy. W jednym z komentarzy stwierdził nawet, że jeśli komuś nie odpowiada silnik gry, to “powinien napisać własny”. Na zwrócenie uwagi w kwestii optymalizacji, szef studia poinformował, że Borderlands 4 jest grą premium, przeznaczoną dla graczy premium z mocnymi sprzętami do gry, co rozwścieczyło wiele osób.

GramTV przedstawia:

Od tego czasu Gearbox opublikował aktualizację poprawiającą stabilność i wydajność produkcji na komputerach osobistych, więc sytuacja została poniekąd opanowana, choć niesmak przez wypowiedzi Pitchforda pozostał. Jak jednak widzimy, marka Borderlands jest tak silna, że nawet kontrowersje wokół niej nie przeszkadzają w osiąganiu dobrych wyników sprzedaży. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że Borderlands 4 nie zawiera jeden z bardziej lubianych funkcji.

Premiera Borderlands 4 miała miejsce 12 września. W grę zagracie platformach PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.

Źródło:https://insider-gaming.com/borderlands-4-sales-pass-2-5-million-since-launch

Tagi:

News
PC
Sony
Steam
sprzedaż gier
gra akcji
wyniki sprzedaży
strzelanka
Gearbox Software
shooter
konsole
Gearbox
sprzedaż
Borderlands
science fiction
wyniki
analitycy
analiza
PC Steam
looter shooter
Borderlands 4
sukces
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112