Borderlands 4 radzi sobie całkiem nieźle. Sprzedano ponad 2,5 mln egzemplarzy gry od premiery

Borderlands 4 to kolejna odsłona bestsellerowego cyklu looter shooterów ponownie okazała się dużym sukcesem dla studia Gearbox oraz wydawcy Take-Two Interactive. Z danych firmy Alinea Analytics, opublikowanych przez serwis GamesIndustry wynika, że od premiery, która miała miejsce 12 września, grę uruchomiło już ponad 2,5 miliona graczy, którzy eksplorowali planetę Kairos. Szczególnie dobrze tytuł radzi sobie na Steamie, gdzie sprzedaż przekroczyła 1,3 miliona kopii, co przełożyło się na około 80 milionów dolarów przychodu.

Borderlands 4 sprzedaje się dobrze pomimo kontrowersji

Warto podkreślić, że taki wynik osiągnięto mimo początkowej krytyki dotyczącej wydajności wersji PC. Sprawa zaszła tak daleko, że szef Gearboxa, Randy Pitchford, w mediach społecznościowych sugerował niezadowolonym graczom… składanie wniosków o zwrot pieniędzy. W jednym z komentarzy stwierdził nawet, że jeśli komuś nie odpowiada silnik gry, to “powinien napisać własny”. Na zwrócenie uwagi w kwestii optymalizacji, szef studia poinformował, że Borderlands 4 jest grą premium, przeznaczoną dla graczy premium z mocnymi sprzętami do gry, co rozwścieczyło wiele osób.