No Rest For The Wicked nie bierze jeńców. Kolejny sprzedażowy kamień milowy

Pracownicy Moon Studios w opublikowanym wpisie nie kryli wdzięczności:

Hej, fani Wicked. Minęło zaledwie 15 dni od momentu, gdy ogłosiliśmy 1 milion sprzedanych kopii. A mimo to już teraz możemy szczęśliwi poczynić małą korektę:

Teraz to 1,5 MILIONA sprzedanych jak dotychczas kopii.

Szczerze mówiąc jako małe studio deweloperskie publikujące samodzielnie jesteśmy bardzo szczęśliwi.

Chcemy podziękować wam, naszym graczom, za bycie z nami czy to poprzez wasze fantastyczne wsparcie, czy poprzez waszą miłość do gry. Dajecie nam konstruktywne uwagi, cierpliwie czekacie na wydana konsolowe i kibicujecie nam zza bocznej linii.

Musicie to wiedzieć.

Wszyscy odegraliście w tym ogromną rolę. To dla was. To dla naszej społeczności.