No Rest For The Wicked nie bierze jeńców. Kolejny sprzedażowy kamień milowy

Od blisko dwóch lat No Rest For The Wicked pozostaje w fazie wczesnego dostępu. Nie przeszkadza to jednak produkcji w zwracaniu na siebie uwagi.
Kilkanaście dni temu twórcy z Moon Studios chwalili się wysoką sprzedażą. Wystarczyły jednak dwa-trzy tygodnie, by liczba kopii, które znalazły swojego właściciela, znacząco się zwiększyła.
No Rest For The Wicked znalazło 1,5 miliona nabywców
Stały pobytu we wczesnym dostępie i brak daty premiery wersji 1.0? To nic, bo No Rest For The Wicked od momentu ostatniego komunikatu sprzedażowego rozeszło się w kolejnych 500 tysiącach kopii. To oznacza, że na ten moment ponad 1,5 miliona osób zdecydowało się zaufać studiu, które wcześniej stworzyło jedynie dwie odsłony platformowej serii Ori.
Pracownicy Moon Studios w opublikowanym wpisie nie kryli wdzięczności:
Hej, fani Wicked. Minęło zaledwie 15 dni od momentu, gdy ogłosiliśmy 1 milion sprzedanych kopii. A mimo to już teraz możemy szczęśliwi poczynić małą korektę:
Teraz to 1,5 MILIONA sprzedanych jak dotychczas kopii.
Szczerze mówiąc jako małe studio deweloperskie publikujące samodzielnie jesteśmy bardzo szczęśliwi.
Chcemy podziękować wam, naszym graczom, za bycie z nami czy to poprzez wasze fantastyczne wsparcie, czy poprzez waszą miłość do gry. Dajecie nam konstruktywne uwagi, cierpliwie czekacie na wydana konsolowe i kibicujecie nam zza bocznej linii.
Musicie to wiedzieć.
Wszyscy odegraliście w tym ogromną rolę. To dla was. To dla naszej społeczności.
Jeszcze do 26 lutego możemy na Steamie nabyć No Rest For The Wicked z 40-procentową obniżką, płacąc za grę 95,40 zł. Bazowa cena wynosi natomiast 159,00 zł. Ale i ta zmieni się wraz z premierą wersją 1.0 – wtedy też tytuł ma wejść na pułap cenowy 60 dolarów, czyli ten, na którym znajduje się np. Baldur’s Gate 3.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!