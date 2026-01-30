Niespodziewany sukces Super Woden Rally Edge. Spin-off bije rekordy serii

Super Woden Rally Edge, wydane na początku miesiąca i to niemal z zerowym marketingiem, potroiło liczbę graczy względem głównej odsłony serii, ustanawiając nowy rekord popularności marki. Choć tytuł stanowi poboczną odsłonę cyklu Super Woden, jego skupienie na rajdach, zamiast klasycznych wyścigach torowych, nie przeszkodziło mu w osiągnięciu przełomowego wyniku. Uproszczona rajdowa formuła okazała się niesamowitym sukcesem, który przebija wszystkie inne wydane dotychczas odsłony.

Super Woden Rally Edge bije rekordy serii

Rajdy samochodowe bywają postrzegane jako niszowa dyscyplina motorsportu, głównie ze względu na słabszą kondycję mistrzostw świata WRC i brak szerokiej obecności w mainstreamowych mediach, jak w latach 90. i 2000. Jednak w świecie gier wideo sytuacja wygląda inaczej. Na rynku regularnie pojawiają się zarówno duże, jak i niezależne produkcje rajdowe, co potwierdza niezmienną atrakcyjność tej formy rywalizacji. Super Woden Rally Edge wpisuje się w ten trend, oferując czystą esencję rajdów, a więc jazdę na czas po zróżnicowanych nawierzchniach, przy jednoczesnym nawiązaniu do złotych lat gatunku. Gra umiejętnie balansuje pomiędzy nostalgią, a nowoczesnym podejściem do projektowania gier wyścigowych.