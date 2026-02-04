Konkurs z biletami VIP na IEM Kraków 2026 zakończony. Znamy zwycięzców

Kilka dni temu wystartował konkurs, w ramach którego zainteresowani mieli szansę wygrać wejściówki VIP na IEM Kraków 2026. Teraz poznaliśmy szczęśliwych zwycięzców, którzy wezmą udział w wydarzeniu.
W ramach zakończonego konkursu poznaliśmy nazwiska zwycięzców, którzy otrzymali bilety VIP. Szczęśliwcami okazali się:
Przypomnijmy, że regularna cena biletów VIP wynosi 2,2 tysiąca złotych, a pakiet obejmuje trzydniowy wstęp na turniej oraz miejsce na płycie areny. Uczestnicy strefy premium otrzymują również identyfikator VIP oraz nielimitowany dostęp do napojów podczas trwania imprezy.
Posiadacze takich biletów wraz z IEM+ Upgrade mogą wejść do areny godzinę wcześniej niż pozostali widzowie. Dodatkowo w skład zestawu wchodzą unikalne gadżety związane z wydarzeniem, w tym czarna moneta, skarpetki, koszulka, plakat, przypinka, torba sportowa oraz komplet pocztówek. Całość uzupełnia losowy autograf jednego z zawodników biorących udział w IEM Kraków 2026. Intel Extreme Masters Kraków 2026 w TAURON Arenie odbędzie się w dniach 6.02 – 8.02.2026.
