No Rest For The Wicked jak Baldur’s Gate 3? Twórca nie pozostawia wątpliwości

Tak Mahler tłumaczy tę sprawę w opublikowanym przez siebie wpisie w mediach społecznościowych:

Ponieważ dostałem na ten temat wiele wiadomości, chcę to wyjaśnić:

Obecna 40-procentowa wyprzedaż to jednorazowa promocja, by świętować i wesprzeć No Rest for the Wicked Together. Celem było, by jak najbardziej ułatwić ludziom wejście do gry i wspólną zabawę – co w połączeniu z darmowym weekendem ewidentnie zadziałało.

Nie próbuję stosować tutaj żadnego opartego na FOMO marketingu, ale tak: gdy dobijemy do wersji 1.0, No Rest for the Wicked wejdzie na poziom cenowy 60 dolarów, bo to tytuł premium. Ogłaszaliśmy to już dawno temu i powtarzaliśmy przy kilku okazjach.

Powód, dla którego gra wyszła w cenie 40 dolarów, był prosty: gracze we wczesnym dostępie powinni otrzymać zniżkę. BG3 wyszło we wczesnym dostępie w pełnej cenie i osobiście nigdy nie podobało mi się takie podejście. Jeżeli wspierasz grę na wczesnym etapie, powinieneś dostać trochę dodatkowej miłości.

Mówię to teraz tylko po to, by nikt nie był później zaskoczony albo zły. Jeżeli wahaliście się, czy kupić Wicked, to obecna wyprzedaż to naprawdę dobry moment, by to zrobić.

To wszystko – tylko transparentność!