Tak ma wyglądać przyszłość No Rest for the Wicked. Twórcy świetnego RPG-a z niespodziewanym ogłoszeniem.

Sukces ten stał się dla Thomasa Mahlera, szefa studia, okazją do złożenia bardzo odważnej deklaracji. Mahler, znany z braku skromności, stwierdził w serwisie X, że jego ambicje wykraczają poza ramy „zwykłego” arcydzieła.
Moim celem jest nie tylko stworzenie gry-arcydzieła, ale także platformy.
Według dewelopera, fundament techniczny No Rest for the Wicked jest tak solidny, że pozwala na błyskawiczne implementowanie mechanik z zupełnie innych gatunków. Mahler zdradził, że prototypowanie trybu survival czy roguelite wewnątrz gry zajmuje im teraz ułamek czasu, co pozwoli na rozwijanie tytułu przez długie lata.
RPG dla każdego?
Twórca podkreślił też niespotykaną różnorodność produkcji. NRftW ma być grą, która:
Przyciągnie fanów cozy games elementami rodem ze Stardew Valley.
Zadowoli hardkorowców systemem walki i szalonym trybem PvP.
Zaproponuje sensowny rozwój postaci, unikając pułapki „pustych procentów” w statystykach.
Obecnie Moon Studios stosuje „model Lariana” – wykorzystuje Early Access do granic możliwości, by wersja 1.0 była dopracowanym w każdym calu, generacyjnym hitem. Patrząc na to, jak ogromny skok jakościowy przyniosła aktualizacja Together (wprowadzająca kooperację i ponad 500 poprawek), trudno nie brać słów Mahlera na poważnie.
