Raport Microsoftu ujawnia słaby punkt. Xbox z wyraźnymi spadkami

Patrycja Pietrowska
2026/01/29 13:30
Finansowy kontrast w Microsoft.

Najnowsze wyniki finansowe Microsoft za drugi kwartał roku fiskalnego 2026 wskazują na solidną kondycję całej korporacji, jednak dział gier nie podziela tego sukcesu. Firma poinformowała o wzroście przychodów o 17% rok do roku, osiągając poziom 81,3 miliarda dolarów. Za ten rezultat w dużej mierze odpowiadają usługi chmurowe oraz rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Segment Microsoft Cloud wygenerował 51,5 miliarda dolarów, a platforma Microsoft Azure odnotowała wzrost na poziomie 39%. Większość kluczowych linii biznesowych utrzymała pozytywny kierunek, lecz w zestawieniu wyróżnia się słabsza forma marki Xbox.

Xbox
Xbox

Microsoft rośnie w siłę, ale Xbox wyraźnie traci

Z raportu wynika, że przychody z działalności gamingowej spadły o 9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W kategorii treści i usług Xbox odnotowano obniżkę o 5%. Koncern nie przedstawił szczegółowego podziału wpływów ani danych dotyczących konkretnych usług, takich jak Xbox Game Pass, podkreślono jednak, że poprzedni rok był wyjątkowo mocny dzięki udanym premierom gier tworzonych przez wewnętrzne studia.

Jeszcze większe zaniepokojenie może budzić sprzedaż sprzętu. Microsoft potwierdził, że przychody z hardware’u Xbox zmniejszyły się aż o 32% w ujęciu rocznym. Firma nie ujawniła liczby sprzedanych konsol ani dodatkowego kontekstu.

Słabsze wyniki Xboxu zostały częściowo zrównoważone przez inne obszary działalności firmy. Przychody z segmentu OEM i urządzeń zwiększyły się o 1%, natomiast przychody z reklam w wyszukiwarce oraz serwisach informacyjnych wzrosły o 10%. Ogólny obraz finansowy Microsoftu pozostaje stabilny, lecz w przypadku Xboxa pojawia się coraz więcej znaków zapytania.

Źródło:https://insider-gaming.com/xbox-revenue-declines-microsoft-earnings/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

