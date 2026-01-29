Raport Microsoftu ujawnia słaby punkt. Xbox z wyraźnymi spadkami

Najnowsze wyniki finansowe Microsoft za drugi kwartał roku fiskalnego 2026 wskazują na solidną kondycję całej korporacji, jednak dział gier nie podziela tego sukcesu. Firma poinformowała o wzroście przychodów o 17% rok do roku, osiągając poziom 81,3 miliarda dolarów. Za ten rezultat w dużej mierze odpowiadają usługi chmurowe oraz rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Segment Microsoft Cloud wygenerował 51,5 miliarda dolarów, a platforma Microsoft Azure odnotowała wzrost na poziomie 39%. Większość kluczowych linii biznesowych utrzymała pozytywny kierunek, lecz w zestawieniu wyróżnia się słabsza forma marki Xbox.

Microsoft rośnie w siłę, ale Xbox wyraźnie traci

Z raportu wynika, że przychody z działalności gamingowej spadły o 9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W kategorii treści i usług Xbox odnotowano obniżkę o 5%. Koncern nie przedstawił szczegółowego podziału wpływów ani danych dotyczących konkretnych usług, takich jak Xbox Game Pass, podkreślono jednak, że poprzedni rok był wyjątkowo mocny dzięki udanym premierom gier tworzonych przez wewnętrzne studia.