No Rest for the Wicked wkrótce pozwoli Wam zabrać znajomych na epicką przygodę

Już za kilka dni fani najnowszej produkcji Moon Studios będą mogli podzielić się „swoim światem i postępami” ze znajomymi.

Już miesiąc temu ujawniono datę premiery trybu kooperacyjnego do No Rest for the Wicked. Tymczasem Moon Studios postanowiło przypomnieć graczom o nadchodzącej aktualizacji. W sieci pojawił się bowiem nowy zwiastun No Rest for the Wicked Together.

No Rest for the Wicked Together na zwiastunie. Moon Studios prezentuje tryb kooperacyjny

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera No Rest for the Wicked Together odbędzie się 22 stycznia 2026 roku. W kooperacyjnym trybie kampanii gracze będą mogli podzielić się „swoim światem i postępami” z maksymalnie 3 znajomymi. Udostępniony przez Moon Studios zwiastun pozwala natomiast sprawdzić, jak wspomniany tryb kooperacyjny prezentuje się w akcji.