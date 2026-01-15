No Rest for the Wicked wkrótce pozwoli Wam zabrać znajomych na epicką przygodę

No Rest for the Wicked Together na zwiastunie. Moon Studios prezentuje tryb kooperacyjny
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera No Rest for the Wicked Together odbędzie się 22 stycznia 2026 roku. W kooperacyjnym trybie kampanii gracze będą mogli podzielić się „swoim światem i postępami” z maksymalnie 3 znajomymi. Udostępniony przez Moon Studios zwiastun pozwala natomiast sprawdzić, jak wspomniany tryb kooperacyjny prezentuje się w akcji.
Nadchodząca aktualizacja ma również wprowadzić do No Rest for the Wicked liczne ulepszenia quality-of-life. Więcej szczegółów na temat wspomnianego patcha oraz pełną listę zmian powinniśmy otrzymać w przyszłym tygodniu. Tymczasem rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości.
