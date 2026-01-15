Zaloguj się lub Zarejestruj

No Rest for the Wicked wkrótce pozwoli Wam zabrać znajomych na epicką przygodę

Mikołaj Ciesielski
2026/01/15 17:15
Już za kilka dni fani najnowszej produkcji Moon Studios będą mogli podzielić się „swoim światem i postępami” ze znajomymi.

Już miesiąc temu ujawniono datę premiery trybu kooperacyjnego do No Rest for the Wicked. Tymczasem Moon Studios postanowiło przypomnieć graczom o nadchodzącej aktualizacji. W sieci pojawił się bowiem nowy zwiastun No Rest for the Wicked Together.

No Rest for the Wicked Together
No Rest for the Wicked Together

No Rest for the Wicked Together na zwiastunie. Moon Studios prezentuje tryb kooperacyjny

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera No Rest for the Wicked Together odbędzie się 22 stycznia 2026 roku. W kooperacyjnym trybie kampanii gracze będą mogli podzielić się „swoim światem i postępami” z maksymalnie 3 znajomymi. Udostępniony przez Moon Studios zwiastun pozwala natomiast sprawdzić, jak wspomniany tryb kooperacyjny prezentuje się w akcji.

Nadchodząca aktualizacja ma również wprowadzić do No Rest for the Wicked liczne ulepszenia quality-of-life. Więcej szczegółów na temat wspomnianego patcha oraz pełną listę zmian powinniśmy otrzymać w przyszłym tygodniu. Tymczasem rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że No Rest for the Wicked dostępne jest obecnie we wczesnym dostępie na komputerach osobistych. Pełna wersja ma jednak trafić także w ręce użytkowników konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Moon Studios, to zapraszamy Was do lektury: No Rest for the Wicked – pierwsze wrażenia. Na szczęście to dopiero wczesny dostęp.

Źródło: gamespress.com

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

