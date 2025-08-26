Nintendo zniechęca do rozwoju gier na Switcha 2? Problemy z dostępem do zestawów deweloperskich

Eksperci Digital Foundry, John Linneman i Oliver Mackenzie, podczas swojego programu Direct Weekly oraz rozmów na Gamescom w Kolonii, omówili kwestię trudności w uzyskiwaniu zestawów deweloperskich Switcha 2. Linneman wskazał, że Nintendo wydaje się wręcz zniechęcać do tworzenia gier na Switcha 2, sugerując niektórym deweloperom, aby wydawali swoje produkcje na Switcha pierwszej generacji, polegając na wstecznej kompatybilności.

Nintendo wydaje się w pewnym stopniu wręcz zniechęcać do rozwoju gier na Switcha 2. Rozmawiałem z wieloma deweloperami, którzy usłyszeli, że powinni po prostu wydać swoje gry na Switchu 1 i polegać na wstecznej kompatybilności. Wielu twórców nie ma dostępu do dev kitów Switcha 2. Rozmawialiśmy z dużą liczbą deweloperów na tegorocznym Gamescomie i wielu z nich mówiło dokładnie to samo. Chcą wydawać gry na Switcha 2. Chcieliby tworzyć wersje na tę konsolę. Ale nie mogą zdobyć sprzętu. To teraz naprawdę trudne. – przekazał Linnemann.