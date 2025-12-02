Red Dead Redemption z premierą na nowych platformach. Porównanie pokazuje różnice w grafice

Rockstar Games ponownie przypomina graczom o przygodach Johna Marstona. Studio udostępniło ulepszone wydanie Red Dead Redemption, które trafia na najnowsze platformy bez dodatkowych kosztów dla posiadaczy wersji z poprzedniej generacji. Aktualizacja pojawiła się na konsolach obecnej generacji, ale już pierwsze testy pokazują, że tym razem zmiany nie kończą się na kosmetyce.
Red Dead Redemption – porównanie graficzne nowych wydań gry Rockstar Games
Red Dead Redemption zyskało bardziej wyrazistą oprawę graficzną, co najlepiej widać w natywnych wydaniach na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz na Nintendo Switch 2. Wersja na konsoli Sony prezentuje zwiększoną szczegółowość otoczenia, bardziej naturalną pracę cieni i lepszy zasięg rysowania. Obraz stał się czystszy, a klimat pogranicza zyskał na głębi. Zaskoczeniem może być natomiast wydanie na Switcha 2, które mimo niższej rozdzielczości jest w stanie dorównać wersji z PS5 w wielu elementach wizualnych.
Największą zmianą pozostaje jednak płynność. Gra działa w stabilnych 60 klatkach na sekundę na najnowszych konsolach Sony i Nintendo, co niweluje jedną z największych wad poprzedniego wydania. Produkcja Rockstara wreszcie prezentuje się tak, jak wielu graczy oczekiwało przez lata. Mobilne granie na Switchu 2 dodatkowo podkreśla te usprawnienia, ponieważ gra zachowuje wysoki poziom wizualny nawet w trybie przenośnym.
GramTV przedstawia:
Osobną odsłoną ulepszeń jest wydanie prezentowane na PlayStation 5 Pro. Pierwsze materiały z rozgrywki potwierdzają rozdzielczość 4K i stabilne 60 klatek, co od razu wpływa na ostrość obrazu oraz płynniejszą animację. Ulepszone HDR, poprawiona jakość szczegółów oraz zmiany w technikach renderowania sprawiają, że klasyk Rockstara prezentuje się świeżo, choć nadal zachowuje charakterystyczny styl znany sprzed lat.
Posiadacze PS5 i Xbox Series X/S mogą liczyć na taką samą płynność rozgrywki, natomiast użytkownicy Switcha 2 otrzymują dodatkowe wsparcie technologii DLSS oraz HDR. Nowością jest także możliwość korzystania z myszy, co pozwala inaczej podejść do strzelanin. Rockstar przewidział również przenoszenie zapisów, dzięki czemu gracze bez przeszkód wracają do porzuconej przygody.
