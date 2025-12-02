Red Dead Redemption z premierą na nowych platformach. Porównanie pokazuje różnice w grafice

Rockstar Games ponownie przypomina graczom o przygodach Johna Marstona. Studio udostępniło ulepszone wydanie Red Dead Redemption, które trafia na najnowsze platformy bez dodatkowych kosztów dla posiadaczy wersji z poprzedniej generacji. Aktualizacja pojawiła się na konsolach obecnej generacji, ale już pierwsze testy pokazują, że tym razem zmiany nie kończą się na kosmetyce.

Red Dead Redemption – porównanie graficzne nowych wydań gry Rockstar Games

Red Dead Redemption zyskało bardziej wyrazistą oprawę graficzną, co najlepiej widać w natywnych wydaniach na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz na Nintendo Switch 2. Wersja na konsoli Sony prezentuje zwiększoną szczegółowość otoczenia, bardziej naturalną pracę cieni i lepszy zasięg rysowania. Obraz stał się czystszy, a klimat pogranicza zyskał na głębi. Zaskoczeniem może być natomiast wydanie na Switcha 2, które mimo niższej rozdzielczości jest w stanie dorównać wersji z PS5 w wielu elementach wizualnych.