Nintendo Switch 2 rozchodzi się jak ciepłe bułeczki. Takiego początku nie miał żaden sprzęt Nintendo

Wśród gier dostępnych na premierę Nintendo Switch 2 znalazły się między innymi: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Hogwarts Legacy, Sid Meier's Civilization VII, Yakuza 0 Director's Cut czy Mario Kart World.

Analitycy już w styczniu przewidywali świetlaną przyszłość dla Nintendo Switch 2. Według ekspertów konsola w pierwszym roku ma sprzedać się w liczbie 20 milionów egzemplarzy.

Nintendo Co., Ltd. ogłosiło, że jego nowa konsola do gier – Nintendo Switch 2 – sprzedała się w liczbie ponad 3,5 miliona egzemplarzy na całym świecie w ciągu czterech dni od premiery, która miała miejsce 5 czerwca 2025 roku. To najwyższy wynik globalnej sprzedaży sprzętu Nintendo w tak krótkim czasie. – czytamy w komunikacie od Nintendo.