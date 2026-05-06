Nintendo Switch 2 z nowym zestawem. Pokémon Pokopia w bundle’u, ale nie dla wszystkich

Nintendo zapowiedziało kolejny zestaw dla Nintendo Switch 2. Tym razem w pakiecie znajdzie się gra Pokemon Pokopia, jednak oferta nie trafi do wszystkich graczy. Japońska firma zapowiedziała, że sprzedaż zostanie ograniczona tylko do pewnego obszaru, co rozczarowało wielu graczy.

Nintendo Switch 2 – nowy bundle tylko w wybranych regionach

Nowy zestaw zadebiutuje 5 czerwca i ma uczcić pierwszą rocznicę premiery konsoli. W ramach pakietu gracze otrzymają Switcha 2 oraz kopię Pokemon Pokopia, czyli świetny spin-off kultowej serii dostępny jedynie na najnowszej konsoli Nintendo. Problem w tym, że oferta została na ten moment potwierdzona wyłącznie dla Australii i Nowej Zelandii. Nintendo nie zapowiedziało globalnej dystrybucji zestawu, co może rozczarować graczy z innych regionów.

Wczytywanie ramki mediów.