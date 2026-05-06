Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo Switch 2 z nowym zestawem. Pokémon Pokopia w bundle’u, ale nie dla wszystkich

Mikołaj Berlik
2026/05/06 13:30
0
0

Nowa oferta ma uczcić rocznicę konsoli, jednak jej dostępność została mocno ograniczona.

Nintendo zapowiedziało kolejny zestaw dla Nintendo Switch 2. Tym razem w pakiecie znajdzie się gra Pokemon Pokopia, jednak oferta nie trafi do wszystkich graczy. Japońska firma zapowiedziała, że sprzedaż zostanie ograniczona tylko do pewnego obszaru, co rozczarowało wielu graczy.

Nintendo Switch 2 x Pokemon Pokopia
Nintendo Switch 2 x Pokemon Pokopia

Nintendo Switch 2 – nowy bundle tylko w wybranych regionach

Nowy zestaw zadebiutuje 5 czerwca i ma uczcić pierwszą rocznicę premiery konsoli. W ramach pakietu gracze otrzymają Switcha 2 oraz kopię Pokemon Pokopia, czyli świetny spin-off kultowej serii dostępny jedynie na najnowszej konsoli Nintendo. Problem w tym, że oferta została na ten moment potwierdzona wyłącznie dla Australii i Nowej Zelandii. Nintendo nie zapowiedziało globalnej dystrybucji zestawu, co może rozczarować graczy z innych regionów.

Wczytywanie ramki mediów.

To nie pierwszy raz, gdy firma różnicuje swoje oferty w zależności od rynku. W przeszłości niektóre bundle’e różniły się zawartością – np. fizyczną lub cyfrową wersją gry – w zależności od kraju. W przypadku Pokemon Pokopia również nie potwierdzono jeszcze, czy tytuł będzie dodawany w wersji pudełkowej czy cyfrowej, choć wszystko wskazuje na tę drugą opcję.

GramTV przedstawia:

Cena zestawu nie została ujawniona, ale wcześniejsze oferty sugerują poziom około 500 dolarów. W kontekście możliwych podwyżek cen sprzętu w 2026 roku, związanych m.in. z rosnącymi kosztami komponentów, taka promocja może być atrakcyjną opcją dla zainteresowanych.

Na razie nie wiadomo, czy zestaw trafi do innych regionów.

Źródło:https://gamerant.com/nintendo-switch-2-pokemon-pokopia-bundle/

Tagi:

News
Nintendo
Pokemon
pokemony
Nintendo Switch 2
zestaw
Pokemon: Pokopia
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112